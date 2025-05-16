獨／病患控開錯藥想害命！名醫蘇一峰遭告殺人未遂　真相揭曉

記者黃宥寧／台北報導

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，因門診期間開立心血管藥物，遭宋姓病患質疑處方不當，憤而提告涉嫌殺人未遂。士林地檢署調查後認為，蘇醫師所開立之藥物屬臨床常見用藥，整體診療行為並無違反醫療常規，亦欠缺殺人犯意，予以不起訴處分。

不起訴指出，宋姓病患指稱，自己於2023年4月間在新北市一處公務機關遭電動門夾傷，事後陸續出現胸悶、偏頭痛與呼吸不順等症狀，自2024年2月起前往陽明院區就診，由蘇一峰醫師負責看診。宋姓病患在同年7月10日門診時向蘇醫師表示，除胸悶不適外，還出現心跳每分鐘超過80下的狀況。

病患稱，蘇醫師在未告知藥物副作用、也未詳查其過往血壓與心跳數據的情況下，直接開立為期3個月的心血管藥物「百適歐膜衣錠」處方箋，認為醫師行為已構成故意加害，憤而報警提告，控告蘇一峰涉嫌殺人未遂。

對此，蘇一峰表示，當時病患主訴包括情緒緊張、失眠及血壓偏高（收縮壓140），他依據臨床經驗開立BISO，此藥為常見乙型交感神經阻斷劑，可協助降低血壓、緩解焦慮與心跳過快等症狀，處方並無不當。他也指出，後續調解程序歷時3小時，醫界與法律專家皆認同其用藥無誤。

▲蘇一峰遇到患者提告殺人未遂。（圖／取自醫師臉書）

檢方綜合調查認定，蘇醫師依病患表現之臨床症狀進行診斷與開藥，屬一般醫療行為，無顯失醫療常規之處，且無其他情節足以支持「殺人未遂」之構成要件，難認涉有刑責，遂依刑事訴訟法第252條第10款，將本案處分不起訴。

蘇一峰也於今年2月26日在臉書發文坦言遭提告經歷，語帶無奈地寫下：「只是對某個藥物不滿意，沒回門診討論就直接報案殺人未遂。」他自嘲「人生解鎖殺人未遂，到警局報到」，更提醒同行，「如果病患說他曾被別人害過，但告不成，你可能就是他下一個要告的人。」

蘇醫師並呼籲醫療人員務必熟悉《醫療事故預防及爭議處理法》流程，留存完整病歷紀錄與溝通證據，以免遭遇無端訴訟。他也感嘆，歷經半年調解無果，最後仍須至警局說明，「重症醫師的生活就是這麼樸實無華。」