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性侵女病人的醫師都可被保護！他嘆台灣醫界「會站隊更重要」

▲▼醫生。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台大黃姓住院醫師性侵女病患後，繼續到某婦產科診所看診3年。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

胸腔科名醫蘇一峰昨（13）日突然在粉專發文，文中提及兩事件，包括性侵女病人的醫師「一路順利成功考到專科醫師執照」，以及年輕醫師投稿LANCET揭露台灣醫療崩壞，結果被出征抓瘡疤，感嘆「在台灣在醫界比起良心，會站隊真的更重要」，話題引發議論。

蘇一峰在粉專發文感嘆，「在台灣在醫界比起良心，會站隊真的更重要」，舉出性侵病人的醫師竟都可以被保護，一路順利考到專科執照。還有年輕醫師投稿國際期刊《Lancet》揭露台灣醫療崩壞，結果不只要道歉，還遭醫院提告並被出征抓瘡疤。蘇一峰不禁再嘆氣，hashtag開酸「#難怪眾多醫師網紅只罵藍白_升官之路」。

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貼文引來議論，許多人也留言，「不問是非，只求錢途」、「良心是什麼？能升官發財嗎？」「為何沒被吊銷執照，還可以繼續看」、「醫師居然性侵沒有被吊銷執照的新聞，實在讓我看了好氣憤。」

蘇一峰文中提及的事件，分別是台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師在2021年6月時，趁值勤急診診療工作時，藉口要做「性反應測試」，性侵來就診的年輕女子，遭台北地方法院判刑3年。離譜的是，黃男被判有罪後仍低調繼續任職，直到整起案件遭《ETtoday新聞雲》於母親節曝光，才火速於隔天請辭。

另一件則是中國醫藥大學附設醫院李景行醫師與許漱白日前撰文，投稿知名國際期刊《The Lancet》指台灣健保體系瀕臨崩潰，遭多名名醫、院方、衛福部等醫界人士批評數據有誤。長庚醫院更發聲明表示，投稿內容影響醫院聲譽極鉅，已委任律師對李景行醫師等二位作者依法追究名譽損害，並求償新台幣1元。

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