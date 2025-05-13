最花錢的癌症是它！「台灣國病」蟬聯5冠王　醫：空污是最大兇手

▲台灣每年新增肺癌患者人數最多、也是最多人死亡，同時還是治療最花錢的癌症。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

許多人都知道，國人十大死因榜首，歷年來都是癌症。而其中就屬肺癌的死亡率最高。根據衛福部資料顯示，112年十大癌症死亡人數達到53126人時，其中「氣管、支氣管和肺癌」的死亡人數就達到10348人，當中肺癌甚至是連續44年排名前2名。而在胸腔科醫師蘇一峰的解釋下，這才明白到，原來肺癌還是所有癌症中的「五冠王」。

胸腔科醫師蘇一峰在FB發文表示，肺癌不僅在醫療統計上全面稱冠，更在財政與資源配置上造成沉重壓力。自費治療的昂貴支出使病患家庭承擔沉重負擔，而健保支出中與肺癌相關的支出也高居榜首。

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蘇一峰表示，肺癌是「最多人新增的癌症」、「最多人死亡的癌症」、「自費治療最花錢的癌症」、「健保最花錢的癌症」、「過去十年成長最快的癌症」，堪稱是台灣的國病。

而蘇一峰認為，肺癌之所以會造就現今的結果，與台灣的空氣污染問題有直接關係。蘇一峰認為，要減緩肺癌的肆虐「改善空汙問題」是刻不容緩的。

就在環境造就患病人數直線上升之際，蘇一峰也點出醫療界的重大問題，也就是「胸腔專科醫師越來越少」。蘇一峰表示，肺癌越來越多，胸腔醫師卻因過勞健保給付差壓力大，越來越少人加入。

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