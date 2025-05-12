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麥當勞少女控訴遭性侵！前主管獲不起訴　高檢署撤銷發回續查

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲麥當勞少女指控遭李姓主管性侵，士林地檢署對李男不起訴，但高檢署撤銷發回續查。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地檢署偵辦麥當勞17歲女員工小羽（化名）遭李姓主管性騷、性侵案件。檢方謹慎調查本案，包含調閱監視器畫面、門市內部資料，並傳喚小羽前男友與速食店同事等人訊問，認為李男與小羽曾短暫交往，分手後也持續連繫，其間並無違背意願的情事，因此士檢對李男做出不起訴處分。案經再議，高等檢察署審理後，認為全案仍有釐清必要，因此撤銷發回士檢續查。

本案起源於台北市一名少女於2024年11月跳河輕生，悲痛的母親於去年12月14日於Threads平台發文，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」母親指稱，家中經濟不好，女兒16歲時就在離家500公尺外的麥當勞打工。但打工期間卻遭主管以排班權力為手段，持續性騷甚至性侵。

母親在文中寫下：「女兒什麼都不敢說，自己偷偷去看醫生，她才16、17歲，那個人竟然下得了手。」她表示，小羽後來終於辭職、鼓起勇氣報警，並向公司提出性騷擾申訴，但公司除了快速開除對方，「對我們就沒有任何交代或慰問。」

根據小羽母親陳述與公開資料，小羽於2022年8月進入麥當勞工作，2024年2月20日提出離職。她在3月3日向警方報案，指控遭李姓主管性侵，並於3月25日向公司提出性騷擾申訴。由於性侵屬刑事偵查範疇，公司僅能依《性別平等工作法》處理性騷擾部分，最後李男也在2024年5月間遭公司開除。

至於李男涉嫌性侵的刑案部分，經由士林地檢署分案調查後，檢察官傳喚小羽到案，小羽一開始說遭性侵6次，之後又改口稱被性侵10次，前後供詞不一。此外，李男也在檢察官面前聲稱曾與小羽短暫交往，但分手後仍為朋友，甚至小羽之後另交新男友後，李男也與小羽間仍有聯繫。李男出示通話紀錄，檢方不覺得其間有任何違反意願的對話。另外檢方也傳喚其他證人訊問，最後檢方認為李男未涉有任何妨害性自主的犯行，依罪嫌不足，在4月初做出不起訴處分。小羽家人不服，向高等檢察署提出再議。

高檢署收案後，認為士林地檢署偵辦本案仍有疑點需要釐清，全案仍有調查必要，因此撤銷士林地檢署對李男的不起訴處分，發回士林地檢署重新偵辦。

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