涉三度摻老鼠藥險毒死澳洲帥哥　楊女被求刑8年不認罪聲請精神鑑定

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓女子2023年企圖挽留澳洲男友Alex別離開，涉嫌三度在對方食物、藥物摻入老鼠藥，導致Alex反覆中毒險死、幾乎放棄求生，楊女事發後被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、具體求刑8年，她今（7日）到台北地院出庭不認罪，要求做精神鑑定。

▲ 楊姓女子（右）被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、求刑8年，今天到台北地院出庭不認罪，要求做精神鑑定。（圖／記者黃哲民攝）

楊女今穿連帽衣戴口罩遮住臉面，不回應媒體發問，她在庭訊中聲稱案發後到警局做筆錄，「警察要我說什麼，我就說什麼，我問警察是否需要請律師，警察說不用」。

檢方反對這時才安排楊女做精神鑑定，因楊女案發前從無精神科就診紀錄，若要鑑定也將無客觀病歷可參考，且楊女案發後開始就診、動機可疑，檢方建請法官如同意鑑定，應排除楊女案發後欠缺可信度的就診病歷。

▲在台灣與楊女交往期間險遭老鼠藥毒死的澳洲男子Alex，回澳洲治療康復，在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

檢方起訴指稱，楊女的英國籍丈夫於2023年1月間突發惡疾過世，楊女上網尋求慰藉，同月17日在語言交換學習社團認識當時23歲、來台學中文的澳洲男子Alex，進而交往，但Alex覺得留在台灣教補習班很累、經濟來源不穩，將原定同年9月回澳洲行程，提前到4月中旬成行。

楊女不滿Alex片面決定2人中斷交往，萌生下毒把Alex留在身邊的念頭，同年3月24日，楊女將含有超級華法林類(super warfarin)毒物、會破壞哺乳動物體內凝血機制的液態老鼠藥「撲滅鼠」，偷摻入Alex的葡萄果汁，Alex喝一口覺得味道怪，楊女假意淺嚐說沒問題，Alex就一飲而盡。

結果隔天Alex開始腹瀉、腹痛與嘔吐，還不斷流鼻血、血尿，就醫起初找不出原因，4月10日才被驗出遭超級華法林類毒物所害，醫院開立解毒劑維他命K1治療，讓Alex回家靜養治療，Alex的醫師父親4月9日專程抵台陪伴，隨兒子住進楊女家輪流照顧，等兒子病情穩定就一起回澳。

▲楊姓女子今（7日）到台北地院出庭全身包緊緊，與去年（2024年）到台北地檢署出庭的打扮幾乎相同。（圖／記者黃哲民攝）

楊女不甘心，涉再度將液態老鼠藥和降血壓藥摻入Alex飲食中，導致Alex於4月17日又中毒、還被醫院開立病危通知，楊女仗著Alex父親不懂中文，當面謊稱家屬不願Alex住進加護病房，還騙Alex父親簽署「拒絕入住加護病房同意書」，以免她被擋在病房外不能陪病。

幸好Alex父親事後問清楚同意書內容，立刻表明希望兒子進加護病房醫治，院方趕緊安排，Alex於4月19日脫離險境、轉到普通病房，仍由楊女和Alex父親輪流照顧，Alex母親4月23日也抵達。

經Alex父母徵詢澳洲當地醫師，得知體內凝血功能指標數據回穩，就可返澳治療，Alex父母隨即於4月26日上網發起募資籌措醫療專機費用，計劃同年5月3日啟程，當時父母受訪質疑，兒子在台灣吃小吃誤食老鼠藥，引發澳洲當地輿論關注，但4月30日，Alex病情突然逆轉惡化，有失控跡象。

隔天5月1日，Alex母親意外在楊女住處發現1個空瓶，瓶身標示1個老鼠圖樣，Alex母親找醫師詢問瓶身中文意思，竟是「快滅鼠液餌劑」，Alex父母非常吃驚，開始拒絕楊女接觸Alex，醫院也提醒醫護人員不得再讓楊女協助Alex服用藥物。

由於這起事件變成國際焦點，台北地檢署主動分案，5月4日指揮警方搜索楊女住處，查扣沾染「撲滅鼠」的3個馬克杯。楊女到案起初推稱喪夫心情不好，買老鼠藥加在飲料內要自己喝，卻被Alex誤食，但她解釋不清和Alex關係，一下說是普通朋友，又改稱雙方有親密關係，案情一度膠著。

去年（2024年）初，楊女前夫弟弟來台協助調查，檢警發現前夫也疑似中毒不治、巧合得奇怪，同年3月第2度搜索楊女住處，找到疑似骨灰等物，楊女因病住院，同年8月5日才由律師陪同應訊，崩潰痛哭否認下毒，一度自稱有精神障礙，不記得Alex是誰。

檢方持續蒐證後，認定楊女3度對Alex下毒，且最後1次主因，是發現Alex手機裡存有與前女僱主親暱合照，心生忌妒怨恨所致，去年12月起訴她涉犯殺人未遂罪嫌，並批楊女為個人控制欲，反覆騙取Alex和父母信任，手段惡劣，害Alex險些客死異鄉，幾乎放棄求生意志，具體求處楊女8年徒刑。Alex於2023年5月返澳治療，順利保住性命。