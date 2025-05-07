　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉三度摻老鼠藥險毒死澳洲帥哥　楊女被求刑8年不認罪聲請精神鑑定

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓女子2023年企圖挽留澳洲男友Alex別離開，涉嫌三度在對方食物、藥物摻入老鼠藥，導致Alex反覆中毒險死、幾乎放棄求生，楊女事發後被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、具體求刑8年，她今（7日）到台北地院出庭不認罪，要求做精神鑑定。

▲▼涉3度摻老鼠藥險些毒死澳洲男友的楊姓女子（楊錦屏，暫時匿名），被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、求刑8年，今（7日）到台北地院出庭不認罪，要求做精神鑑定。（圖／記者黃哲民攝）

▲ 楊姓女子（右）被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、求刑8年，今天到台北地院出庭不認罪，要求做精神鑑定。（圖／記者黃哲民攝）

楊女今穿連帽衣戴口罩遮住臉面，不回應媒體發問，她在庭訊中聲稱案發後到警局做筆錄，「警察要我說什麼，我就說什麼，我問警察是否需要請律師，警察說不用」。

檢方反對這時才安排楊女做精神鑑定，因楊女案發前從無精神科就診紀錄，若要鑑定也將無客觀病歷可參考，且楊女案發後開始就診、動機可疑，檢方建請法官如同意鑑定，應排除楊女案發後欠缺可信度的就診病歷。

▲▼澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

▲在台灣與楊女交往期間險遭老鼠藥毒死的澳洲男子Alex，回澳洲治療康復，在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

檢方起訴指稱，楊女的英國籍丈夫於2023年1月間突發惡疾過世，楊女上網尋求慰藉，同月17日在語言交換學習社團認識當時23歲、來台學中文的澳洲男子Alex，進而交往，但Alex覺得留在台灣教補習班很累、經濟來源不穩，將原定同年9月回澳洲行程，提前到4月中旬成行。

楊女不滿Alex片面決定2人中斷交往，萌生下毒把Alex留在身邊的念頭，同年3月24日，楊女將含有超級華法林類(super warfarin)毒物、會破壞哺乳動物體內凝血機制的液態老鼠藥「撲滅鼠」，偷摻入Alex的葡萄果汁，Alex喝一口覺得味道怪，楊女假意淺嚐說沒問題，Alex就一飲而盡。

結果隔天Alex開始腹瀉、腹痛與嘔吐，還不斷流鼻血、血尿，就醫起初找不出原因，4月10日才被驗出遭超級華法林類毒物所害，醫院開立解毒劑維他命K1治療，讓Alex回家靜養治療，Alex的醫師父親4月9日專程抵台陪伴，隨兒子住進楊女家輪流照顧，等兒子病情穩定就一起回澳。

▲▼涉3度摻老鼠藥險些毒死澳洲男友的楊姓女子（楊錦屏，暫時匿名），被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、求刑8年，今（7日）到台北地院出庭不認罪，要求做精神鑑定。（圖／記者黃哲民攝）

▲楊姓女子今（7日）到台北地院出庭全身包緊緊，與去年（2024年）到台北地檢署出庭的打扮幾乎相同。（圖／記者黃哲民攝）

楊女不甘心，涉再度將液態老鼠藥和降血壓藥摻入Alex飲食中，導致Alex於4月17日又中毒、還被醫院開立病危通知，楊女仗著Alex父親不懂中文，當面謊稱家屬不願Alex住進加護病房，還騙Alex父親簽署「拒絕入住加護病房同意書」，以免她被擋在病房外不能陪病。

幸好Alex父親事後問清楚同意書內容，立刻表明希望兒子進加護病房醫治，院方趕緊安排，Alex於4月19日脫離險境、轉到普通病房，仍由楊女和Alex父親輪流照顧，Alex母親4月23日也抵達。

經Alex父母徵詢澳洲當地醫師，得知體內凝血功能指標數據回穩，就可返澳治療，Alex父母隨即於4月26日上網發起募資籌措醫療專機費用，計劃同年5月3日啟程，當時父母受訪質疑，兒子在台灣吃小吃誤食老鼠藥，引發澳洲當地輿論關注，但4月30日，Alex病情突然逆轉惡化，有失控跡象。

隔天5月1日，Alex母親意外在楊女住處發現1個空瓶，瓶身標示1個老鼠圖樣，Alex母親找醫師詢問瓶身中文意思，竟是「快滅鼠液餌劑」，Alex父母非常吃驚，開始拒絕楊女接觸Alex，醫院也提醒醫護人員不得再讓楊女協助Alex服用藥物。

由於這起事件變成國際焦點，台北地檢署主動分案，5月4日指揮警方搜索楊女住處，查扣沾染「撲滅鼠」的3個馬克杯。楊女到案起初推稱喪夫心情不好，買老鼠藥加在飲料內要自己喝，卻被Alex誤食，但她解釋不清和Alex關係，一下說是普通朋友，又改稱雙方有親密關係，案情一度膠著。

去年（2024年）初，楊女前夫弟弟來台協助調查，檢警發現前夫也疑似中毒不治、巧合得奇怪，同年3月第2度搜索楊女住處，找到疑似骨灰等物，楊女因病住院，同年8月5日才由律師陪同應訊，崩潰痛哭否認下毒，一度自稱有精神障礙，不記得Alex是誰。

檢方持續蒐證後，認定楊女3度對Alex下毒，且最後1次主因，是發現Alex手機裡存有與前女僱主親暱合照，心生忌妒怨恨所致，去年12月起訴她涉犯殺人未遂罪嫌，並批楊女為個人控制欲，反覆騙取Alex和父母信任，手段惡劣，害Alex險些客死異鄉，幾乎放棄求生意志，具體求處楊女8年徒刑。Alex於2023年5月返澳治療，順利保住性命。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明
第7座「迪士尼樂園」將誕生！CEO公布地點
印巴開戰全球航空閃避　驚見一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區
頭旗車又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉三度摻老鼠藥險毒死澳洲帥哥　楊女被求刑8年不認罪聲請精神鑑定

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

不怕大雨來！北市啟動防汛總體檢　蔣萬安親赴現場坐鎮

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【說好的討厭貓呢？】當你爸媽曾說養貓很陰不好，8年後...

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

涉三度摻老鼠藥險毒死澳洲帥哥　楊女被求刑8年不認罪聲請精神鑑定

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

不怕大雨來！北市啟動防汛總體檢　蔣萬安親赴現場坐鎮

快訊／領航猿主場復活！　5人得分上雙總冠軍G2逆轉勝

全球第7座「迪士尼樂園」將誕生！CEO公布地點：已啟動規劃工作

Hold住姐首買旅平險就中！班機遇印巴戰爭取消　曝反轉過程：峰迴路轉

鄭凱文感謝教練給機會　談兄弟揮別連敗：一定會越來越好

當文學遇上療癒芳香！114年後山文學推廣活動徵件起跑　新秀獎金15萬元

台電駁年均調漲19%！澄清「3年僅漲7.1%」還有3大功效

最近腦筋卡卡好健忘？營養師激推「健腦食物」吃了就有感

重回城垣記憶！　台南「府城三百年」活動講座走讀熱烈秒殺

金工細節連珠寶邊緣都不放過　BUCCELLATI黃金蕾絲華美登台

台電台南區處成立安和巡修課　專責安南搶修應變提升電力韌性

#白沙屯媽祖 鑾轎進南投　萬人隨行空拍畫面！

社會熱門新聞

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

女房東再開砲　批飯糰夫妻「自卑又邪惡」

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南柳營工廠氣爆！35員工急疏散

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

冷氣墜落砸死女大生　工人與僱主一審均判刑

更多熱門

相關新聞

忘記密碼強拆保險箱　黃金增值百萬看一眼也開心

忘記密碼強拆保險箱　黃金增值百萬看一眼也開心

金價飆升，讓民眾紛紛關注手中黃金資產。澎湖一名王小姐，近日因忘記保險箱密碼，無法取出存放其中的金條與金飾，只好請人協助，使用暴力拆解方式將保險箱破壞開啟。最終取出的金條和金飾總市值超過230萬元，讓王女直呼「拆得值得」。

即／台南柳營工廠氣爆！35員工急疏散

即／台南柳營工廠氣爆！35員工急疏散

澎湖花火節無人機演出不如預期　縣府宣布取消後續場次

澎湖花火節無人機演出不如預期　縣府宣布取消後續場次

竊盜通緝犯逛百貨　8秒摸走逾萬元香水

竊盜通緝犯逛百貨　8秒摸走逾萬元香水

柴犬母子跳上機車踏板　女大生無奈載到警所

柴犬母子跳上機車踏板　女大生無奈載到警所

關鍵字：

老鼠藥殺人未遂喪夫病危通知影音

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面