日本飯店又出事！員工闖入上鎖房間　她熟睡一半「遭摸腿」

▲一名34歲女性下榻香川縣某飯店，熟睡中卻遭員工猥褻。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本香川縣發生恐怖事件，某飯店28歲男性員工擅闖客人房間，企圖猥褻熟睡中的女性，如今已因涉嫌非法入侵、非自願猥褻未遂等罪名，遭到警方逮捕。

《岡山放送》等日媒報導，今年2月25日清晨，飯店員工澤田裕大，擅自闖入房間，趁著受害女性熟睡時，撫摸對方腿部，疑似企圖猥褻，但因為遭到反抗，最終沒有得逞。

受害者是一名來自大阪的34歲女性，當時與另一名熟人同住。儘管事件發生於2月底，但她直到4月中旬才前往警局詢問此事，案情也因此曝光。也就是說，事件發生後，飯店並未主動報案。

澤田裕大已經向警方承認，他未經允許進入客房，並且撫摸熟睡女性的腿部。由於受害者透露，當時房門是上鎖的，當局仍在調查，嫌犯究竟是如何進入房間。

此前，烏克蘭女子娜塔莉·霍緬科（Natalie Khomenko）赴日本「獨旅」，並且下榻知名連鎖APA飯店，卻意外發現床底下藏著一名陌生男子，恐怖經歷震驚社群媒體。

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