日本屁孩惡搞Sukiya！拿起公用茶壺「對嘴狂灌」　下場慘了

▲日本少女在知名牛丼連鎖店「食其家」拿起公用的麥茶水壺對嘴狂灌，影片在網路瘋傳，引起店家重視報警。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

今年2月，日本1名少女在知名牛丼連鎖店「食其家」（Sukiya／すき家）店內故意拿起公用的麥茶水壺「對嘴狂灌」，並故意由同夥將過程拍片PO網，引發顧客對食品衛生疑慮，後遭食其家報警處理。大阪警方已循線逮捕2名16歲少女，在15日依恐嚇罪與妨礙營業罪，將2人函送檢察廳偵辦。

據《NHK》報導，大阪府警方宣布，這起事件發生在今年2月1日，2名少女在大阪市中央區的食其家門市內直接用公共水壺飲用茶水，之後要求店內工作人員清理水壺，合謀擾亂店家營業。此外，她們對嘴牛飲的影片也在被發布在社群網站上，並遭到廣為傳播，引起店家注意並向警方報案。。

大阪府警方根據2人發布的影片與其他資訊鎖定了2名當事少女的身分。警方並未透露2少女是否承認犯案，但警方已經在15日向檢察廳提交了關於這2名少女的犯罪調查文件。

針對此事，食其家表示：「我們不會容忍任何有損顧客安全愉快用餐體驗的行為，日後也將會對這類滋擾行為採取嚴厲的處置。」

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