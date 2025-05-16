廣島原爆80周年紀念儀式　台灣有望「首度受邀」出席

▲廣島原爆79週年紀念儀式。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

日本廣島市即將在今年8月6日舉辦原子彈轟炸80週年和平紀念儀式，廣島市府近日宣布，將向台灣發送邀請通知。由於日本未與台灣建立正式外交關係，台灣原本並未列入通知對象，但市府在確認台灣方面有意願出席後，決定比照辦理，釋出善意。

綜合外媒報導，廣島市府今年4月曾公開表示，為讓「廣島的心」能夠傳達給世界各地，把原本以「招待」各國代表出席儀式的作法，改為以「通知」各國代表將舉辦儀式的方式。接獲通知的對象是否派代表出席，各自做判斷。

通知對象以在日本設有公館或於聯合國設有代表處的195個國家及地區為主。

然而，當時台灣並不在這份名單上，但轄區涵蓋廣島市的駐大阪辦事處長洪英傑4月以書面對產經新聞表示，「台灣追求台灣海峽及印度太平洋的和平穩定及繁榮，願與理念相同的國家合作，如果能收到邀請函（通知），將出席」。

洪英傑向《中央社》表示，有關此事，多位對台灣友好的廣島市議員在市議會為台灣發聲，這將是台灣首度受邀出席廣島和平紀念儀式。

隨著台灣方面透過市議員表達參與意願，廣島市府也隨即調整政策，強調「只要認同舉辦宗旨，任何國家或地區皆可提出出席申請」，未來若有其他國家或地區提出同樣要求，亦會比照辦理。

廣島市府則表示，目前針對通知名單的最終內容尚在討論中，預計最快本月內對外公布。

日本雅虎新聞網站上也有不少網友留言表示，認為邀請台灣出席是一個很好的決定，「我希望來自台灣、中國、加薩走廊、以色列、俄羅斯、烏克蘭、巴基斯坦和印度等許多國家的人們都能來」、「在二戰時期為日本做出犧牲的台灣，考慮到這種因果關係，我認為共同表達感激之情並悼念戰爭的受害者是理所當然的」。