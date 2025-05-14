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泰國男超商停車場吸K菸...逾期居留身分曝　草屯警鷹眼逮人

▲2泰籍男子來台於超商吸K菸又逾期居留，遭草屯警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲2泰籍男子來台於超商吸K菸又逾期居留，遭草屯警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2名泰國籍男子來台旅遊，卻涉嫌持有愷他命毒品，更大剌剌地於白天時間於超商停車場吸食K菸，遭值勤路過的草屯警方當場查獲，發現2人持有第三級毒品愷他命，且均涉嫌逾期居留，因此依法偵辦、裁處並移請南投專勤隊接續處理。

草屯警分局指出，新光派出所警員柯博凱、戴誠佑日前執行聯合查察勤務，前往草屯鎮芬草路三段1家超商簽巡，發現2名泰國籍男子正於停車場吸菸，因菸紙外觀不同於一般市售香菸，遂主動上前盤查。

▲2泰籍男子來台於超商吸K菸又逾期居留，遭草屯警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2泰籍男子來台於超商吸K菸又逾期居留，遭草屯警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

據悉，該2名泰籍男子為持觀光簽證入境，但簽證皆已逾期，員警發現他們所抽的香菸為手捲菸，且味道也不同於一般香菸、疑似摻有毒品，於是以手機軟體與2人溝通、盤查詢問，2人也當場主動交付K菸3支並坦承吸食；新光所副所長李智偉與警員林凱倫隨後抵達會合，針對其交付之K菸進行初步檢驗，確認含有第三級毒品愷他命成分。

▲2泰籍男子來台於超商吸K菸又逾期居留，遭草屯警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方立即依法將2人帶返派出所調查，並施以毒品採驗程序，草屯分局將於採驗結果出爐後依法裁處，另該2人涉及逾期居留部分，則於當日下午依違反《入出國及移民法》移請移民署中區事務大隊南投縣專勤隊接續偵辦處置；分局長劉千祥表示，將持續強化查緝外籍人士不法情事，並呼籲民眾如發現可疑情事，請立即通報警方，共同維護社會治安及居住環境安全。

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