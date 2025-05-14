與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

▲患有殘疾的女童遭到繼父活活摔死。（圖／翻攝自Naewna）



記者王佩翊／編譯

泰國清萊府一名2歲女童10日被家屬通報失蹤，然而警方經調查後，懷疑她的繼父涉嫌重大，因此將其逮捕。男子最終承認，事發當天他因與女童母親發生性關係時，被哭鬧的女童打斷，心生不滿，因此怒將繼女摔死，並將她棄屍河中。

根據The Thaiger報導，被害的2歲女童名為Wanida，她患有先天唇顎裂且身患殘疾，自從母親Namu和父親離婚後，她便跟隨母親與繼父Chamnan共同生活。

女童的家屬5月10日向當地警方通報稱，她8日在家中失蹤，女童的生父得知消息後，也一起加入搜尋行動，但她的繼父不但沒有一起幫忙找人，還突然失蹤。直到女童的父親在住家附近的河中發現愛女的屍體，且發現她身上有多處遭人毆打的痕跡，整起虐殺事件才曝了光。

▲兇嫌回到案發現場重現棄屍過程。（圖／翻攝自Naewna）



警方懷疑女童生母與繼父涉嫌重大，然而母親Namu接受調查時聲稱，她當天曾經看到丈夫抱著女兒離開家，隨後就消失無蹤。警方循線追查，終於在13日找到Chamnan並將其逮捕。而嫌犯的毒品檢測結果顯示，他體內含有安非他命及嗎啡。

經過警方審訊，Chamnan坦承犯案。他聲稱，事發當天他與妻子正在進行性行為，但是繼女卻一直在旁哭鬧不止，打擾他的「性致」，讓他怒火中燒，便將女童重摔在地上5次，直到她停止呼吸，隨後便把屍體帶到附近，投入河中棄屍。

女童生父悲痛表示，當初自己是因為前妻Namu吸毒才會選擇離婚，並曾多次爭取女兒的監護權，但都遭到拒絕。而他也坦言，早就知道前妻及她的新婚丈夫有吸毒習慣，但萬萬沒想到竟會對女兒下此毒手，呼籲司法單位對嫌犯予以嚴懲，替女兒討回公道。

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