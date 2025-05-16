明天還會更熱！專家：下週鋒面掠過北部　降雨機率提高

▲明天可能還會有37度高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

全台持續炎熱，高溫飆到36度，明天可能還會有37度高溫；下週四微弱鋒面掠過北部海面，午後局部陣雨的機率提高。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(16)日各地區晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率。白天各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。

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各地區氣溫為：北部20至35度、中部21至35度、南部22至36度、東部21至33度。

▲下週四(22日)20時模擬圖顯示，微弱鋒面掠過北部海面(左圖)。最新美國模式(GFS)則模擬下週五(23日)20時，南海有「熱帶擾動」發展(右圖)。（圖／洩天機教室）

明日至下週三(17至21日)滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團内。明日至下週(18)日，各地晴時多雲，白天「熱如炎夏」(最高氣溫達36度)，應注意防曬、防中暑；東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。下週一至週三(19至21日)水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些(最高氣溫達37度)，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有少量降雨的機率。

下週四(22日)晚至週五(23日)微弱鋒面掠過北部海面，不穩定度提高，午後局部陣雨的機率提高，範圍稍擴大，但各地仍偏熱。下週六、日(24、25日)鋒面北移，台灣暖氣團内，「熱如炎夏」，山區午後偶局部短暫降雨的機率。最新美國模式則模擬，南海有「熱帶擾動」發展，兩者型態不同，還得繼續觀察模式的調整。