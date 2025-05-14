比鴨蛋大！北京5月突下「冰雹」　多名車主哀嚎：玻璃被砸成蜂窩

▲被冰雹砸到的車輛。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京當地氣象部門13日晚間發布，雷電黃色、大風藍色和冰雹黃色三預警，局地出現強對流天氣，還降下冰雹。多名居民曬出冰雹照片表示，大小比鴨蛋還大，還將多輛車的擋風玻璃砸成蜂窩，令人苦惱不已。

綜合陸媒報導，北京市氣象台發布強風藍色預警訊號、雷電黃色警報，13日16時至20時，昌平、懷柔、順義、延慶、海淀、石景山、門頭溝等局地均已出現8級左右短時大風和冰雹，強對流回波位於房山北部、門頭溝東部、朝陽、豐台、海淀一帶，海淀區雷陣雨天氣中伴隨冰雹，尺寸較大，可能造成冰雹災害。

▲北京各地居民曬出冰雹照。（圖／翻攝自微博，上同）

一名蔡小姐表示，「傍晚六點開始變天，斷斷續續下起了小雨，七點多開始下冰雹，最大的時候，感覺玻璃都要被砸碎了，「我十點半才下班，原本想搭計程車回家，但排隊了50多位，趁冰雹變小，但雨勢還未減弱，我在鞋上套兩個塑膠袋回家。」

有車主表示，「當晚多輛車為了閃避冰雹，停在天橋下躲避，結果造成交通癱瘓。」還有保險公司一夜收到1400多筆車險報案。

氣象台消息指出，北京經歷了「冰」「火」兩重天氣。北京白天較高的氣溫為冰雹提供了熱力驅動的上升氣流，而高空冷空氣與濕熱氣流的碰撞，則構建了冰雹形成的「冰工廠」，這種「上冷下熱」的劇烈對流，加上水氣與動力條件的配合，使得「白天較熱，夜間降冰雹」成為可能。

不少受冰雹影響的居民表示，「我真的是碎了，全碎了，還都是坑」、「這個冰雹絕對可以殺人了」、「我在這活30 年了，第一次見這個場景，跟我朋友一起逃荒似的，一個比一個害怕」、「這要是砸人了，一定會出事了，太嚇人了」、「砸在車上聲音特別大，我以為是誰撞我的車了」。