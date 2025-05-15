3縣市飆高溫36℃　午後2地區有雷陣雨

▲今天高溫上看36度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

天氣高溫炎熱，今(15)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣黃色高溫燈號，南部高溫上看36度；大台北地區、其他山區午後有雷陣雨發生機率。

今天各地大多仍為晴到多雲的天氣，東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，其中下午到晚上的降雨會比上午明顯些，大台北地區及其他山區午後也有局部短暫雷陣雨；各地白天溫暖偏熱，高溫普遍為30-34度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約20-24度。

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5/16(五)天氣仍穩定，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後大台北地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨發生機率。

▲台南、高雄、屏東高溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

氣溫：北部21-33度，中部23-35度，南部25-34度，東北部22-31度，東部23-31度，東南部24-30度；澎湖24-30度，金門23-30度，馬祖22-27度。

5/17(六)、5/18(日)環境為偏南風，水氣稍增，午後降雨範圍擴大；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區容易有雷陣雨發生，週末有安排戶外活動請留意午後天氣變化。

5/19(一)-5/21(三)環境轉為西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較高，請留意。

氣溫(5/17-5/21)：北部24-32度，中部24-34度，南部25-35度，東北部22-30度，東部23-30度，東南部24-33度；澎湖24-30度，金門23-30度，馬祖22-29度。

▲全台溫度預測。

5/22-5/24環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，另外清晨在中南部沿海地區因為海陸風效應可能也有零星的短暫陣雨；後期在華中至華南一帶仍有鋒面系統發展、建立，不過其位置仍有不確定性，不排除有可能會再更接近到台灣北部海面，請注意氣象署最新預報資訊。