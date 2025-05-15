　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3縣市飆高溫36℃　午後2地區有雷陣雨

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天高溫上看36度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

天氣高溫炎熱，今(15)日中午前後台南市、高雄市、屏東縣黃色高溫燈號，南部高溫上看36度；大台北地區、其他山區午後有雷陣雨發生機率。

今天各地大多仍為晴到多雲的天氣，東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，其中下午到晚上的降雨會比上午明顯些，大台北地區及其他山區午後也有局部短暫雷陣雨；各地白天溫暖偏熱，高溫普遍為30-34度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約20-24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5/16(五)天氣仍穩定，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後大台北地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨發生機率。

▲▼南高屏高溫特報。（圖／中央氣象署）

▲台南、高雄、屏東高溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

氣溫：北部21-33度，中部23-35度，南部25-34度，東北部22-31度，東部23-31度，東南部24-30度；澎湖24-30度，金門23-30度，馬祖22-27度。

5/17(六)、5/18(日)環境為偏南風，水氣稍增，午後降雨範圍擴大；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區容易有雷陣雨發生，週末有安排戶外活動請留意午後天氣變化。

5/19(一)-5/21(三)環境轉為西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較高，請留意。

氣溫(5/17-5/21)：北部24-32度，中部24-34度，南部25-35度，東北部22-30度，東部23-30度，東南部24-33度；澎湖24-30度，金門23-30度，馬祖22-29度。

▲▼縣市預報總覽。（圖／中央氣象署）

▲全台溫度預測。

5/22-5/24環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，另外清晨在中南部沿海地區因為海陸風效應可能也有零星的短暫陣雨；後期在華中至華南一帶仍有鋒面系統發展、建立，不過其位置仍有不確定性，不排除有可能會再更接近到台灣北部海面，請注意氣象署最新預報資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩自駕！妹子曝爸「二度衝對向車道」網罵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3縣市飆高溫36℃　午後2地區有雷陣雨

北港參拜1小時「停車費1.7萬」　武德宮還原真相…原來是烏龍一場

超商突然改名「李珠珢限定店」！粉絲看傻了：真的假的？

愛吃辣「不會造成痔瘡」！醫師點出4大迷思：容易讓人誤會

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！鹿茸消失斷面處整齊　山友見屍氣炸

快訊／3縣市大雨特報　最新警戒區域曝光

閃兵案都在北榮複檢　院方：全力配合調查

未來一周高溫暖熱　周末午後防較大雨勢

與王大陸同個「閃兵集團」！知情人士抖驚人價碼：越紅越貴

台人聽到謝謝「秒回2字」　他超不解！網爆共鳴：對熟人都這樣說

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

【本次最大咖現身】 #陳零九 涉閃兵被逮！

3縣市飆高溫36℃　午後2地區有雷陣雨

北港參拜1小時「停車費1.7萬」　武德宮還原真相…原來是烏龍一場

超商突然改名「李珠珢限定店」！粉絲看傻了：真的假的？

愛吃辣「不會造成痔瘡」！醫師點出4大迷思：容易讓人誤會

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！鹿茸消失斷面處整齊　山友見屍氣炸

快訊／3縣市大雨特報　最新警戒區域曝光

閃兵案都在北榮複檢　院方：全力配合調查

未來一周高溫暖熱　周末午後防較大雨勢

與王大陸同個「閃兵集團」！知情人士抖驚人價碼：越紅越貴

台人聽到謝謝「秒回2字」　他超不解！網爆共鳴：對熟人都這樣說

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

刷上舷號命名湖北艦？　第4艘075型兩棲攻擊艦入列倒數

同樣是增加國定假日　「降低工時」、「彰顯進步價值」一定對立？

大根涉閃兵20萬交保　「鞠躬道歉」自認荒唐不成熟

3縣市飆高溫36℃　午後2地區有雷陣雨

美股漲跌互見！美超微暴漲逾15％　標普連3日收紅

包括6家涉台軍售暫解套！　陸商務部：45間實體美企暫停90天管制

世博會透過逾10萬份問券積極改善應對　將增設遮陽棚迎接暑假旺季

考題出現精液豆漿！金城國中召開班親會「0人到場」　家長會長回應

2台男在沖繩「抓998隻寄居蟹」遭日本警方逮捕　下場曝光

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

生活熱門新聞

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

沖繩自駕！妹子曝「家父二度衝對向」網罵翻

超商改名「李珠珢限定店」！粉絲看傻了

高雄女「菸酒不沾」罹肺癌　竟是基因突變

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

快訊／3縣市大雨特報　最新警戒區曝

台人聽到謝謝「秒回2字」　他超不解！網爆共鳴

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

閃兵名單見「奈米型藝人」Cheap開酸了

更多熱門

相關新聞

比鴨蛋大！北京5月突下「冰雹」

比鴨蛋大！北京5月突下「冰雹」

北京當地氣象部門13日晚間發布，雷電黃色、大風藍色和冰雹黃色三預警，局地出現強對流天氣，還降下冰雹。多名居民曬出冰雹照片表示，大小比鴨蛋還大，還將多輛車的擋風玻璃砸成蜂窩，令人苦惱不已。

「典型梅雨」何時成形　最新預測曝

「典型梅雨」何時成形　最新預測曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

40℃高溫要來了！中國北部將迎「熱浪」

40℃高溫要來了！中國北部將迎「熱浪」

下波鋒面再等等！　先連熱10天

下波鋒面再等等！　先連熱10天

關鍵字：

氣象

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

插畫YouTuber阿啾求婚成功！百萬訂閱直播掏戒指

千年一遇AV女神瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」來台

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

陳零九、富公子交保！金額曝光

即／威廉涉閃兵蓋雙手下車　抵達新北地檢

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

即／大根涉閃兵回國了！一下機就被帶回新北市刑大

今天是114514！日素人片爆紅迷因由來

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面