36℃高溫「連10天」　專家：下週還會更熱！

▲今天高溫36度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(15)日各地區晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率。各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。

各地區氣溫為：北部20至34度、中部19至35度、南部21至36度、東部21至35度。

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▲24日20時模擬圖顯示，鋒面在東海南部，台灣在其南方的暖氣團内(左圖)；美國模式則模擬，鋒面還在華南(右圖)。（圖／洩天機教室）

明日至下週六(16至24日)滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團内，各地大都晴時多雲，白天「熱如炎夏」(最高氣溫達36度，下週還會再高一些)，應注意防曬、防中暑；東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。明日、週六(16、17日)環境水氣稍增，東半部及山區午後降雨範圍稍擴大。下週四(22日)滯留鋒稍靠近，不穩定度稍提高，但午後局部短暫降雨的型態、改變並不大。

下週六(24日)鋒面還在東海，台灣仍在其南方的暖氣團内；美國模式模擬則調整為，鋒面還在華南；兩者型態不同，但皆未影響台灣。故第3波「梅雨季」鋒面何時影響？未來10天機率不大，還得繼續觀察。