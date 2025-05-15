彰化最強警隊！員林分局績效評比三連霸　偵查佐蘇冠丞MVP

▲員林警分局破案囊括3連霸。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局14日舉行今年第1季偵查犯罪績效評核頒獎典禮，員林警分局成為最大贏家，一舉囊括7大獎項中的4項冠軍，更創下團體組「跨季三連霸」的輝煌紀錄。這場頒獎典禮由縣警局副局長陳銘欽主持，現場氣氛熱烈，員林分局長吳詠傑表示「這份榮耀屬於全體同仁」，將持續為民眾打造更優質的居住環境。

彰化縣警局統計，全縣八大分局區中，彰化及鹿港分局查獲3起非法槍械、自去年第3季起，連續三季蟬聯分局團體組冠軍，展現驚人的偵防實力。林厝派出所同樣完成甲種派出所組三連霸，此次查獲15起詐欺案件，表現相當亮眼，創下難能可貴的紀錄。

▲員林警分局偵查佐蘇冠丞表現優異獲偵查隊個人組第一名。（圖／警方提供）

在本次評核中，員林警分局榮獲「分局團體組」第一名、其中林厝派出所獲「甲種派出所組」、大村分駐所獲「乙種分駐所組」皆囊括第一名，偵查佐蘇冠丞在個人組脫穎而出，獲「偵查隊個人組」第一名，更證明員林分局從團體到個人都具備優秀的犯罪偵查能力。

員林分局長吳詠傑帶領團隊從警友會理事長許叙銘手中接過獎狀時表示「我們」，特別感謝所有同仁的付出「這份榮耀屬於全體同仁」，從深夜埋伏到假日執勤，同仁們的辛勞終於獲得肯定」，他也強調，優異的偵查績效背後，是員警們對治安維護的堅持與熱忱，分局將持續守護民眾，打造更優質的安全居住環境。