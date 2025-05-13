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彰警獨創「佛系拖吊」13年！半路攔到車一律放行　免收保管費

▲彰化警方拖吊違停車，車主可在安全區域內攔車放行。（資料圖／警方提供）

▲彰化警方拖吊違停車，車主可在安全區域內攔車放行。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化自13年前起實施「佛系拖吊」政策，只要違停車輛尚未進入保管場，民眾均可中途攔車要求放行，僅開立違停罰單，免收拖吊及保管費用，至今已大幅減少拖吊糾紛，彰化市今日發生一起女子因車違停紅線遭拖吊，狂奔百米追車意外摔傷，對此彰化縣交通隊表示，此案中拖吊車駛離時處於視線死角，當時未發現婦人攔車。

過去彰化警方拖吊違規車輛時，未事先鳴笛或廣播，直接拖離的做法常引發民怨。車主即使及時趕到，也無法取回車輛，還需負擔高額費用，甚至因此與警方爆發衝突。為改善此情況，縣警局修訂《違規車輛拖吊保管注意事項》，要求拖吊車上架前須鳴警報器1至3聲，給予車主緩衝時間。若車主在車輛未離場或中途攔截成功，均可放行，僅舉發違規。

▲彰化女子追拖吊車跌倒。（圖／民眾提供）

▲女子車遭拖吊，衝百米追車摔倒在地。（圖／民眾提供）

彰化縣自2012年起實施獨特的「佛系拖吊」政策，只要拖吊車尚未駛入保管場，民眾均可攔車要求放行。在此情況下，警方僅開立違停罰單，免收拖吊費及保管費。這項措施實施13年來，成功降低拖吊糾紛，獲得不少民眾肯定。

相較之下，六都及其他多數縣市嚴格規定，一旦車輛被拖離違規地點，即便車主趕到現場，也無法要求放行。彰化縣的彈性做法雖有部分縣市參考，但目前仍是全國少數特例。警方表示，此政策在維護交通秩序之餘，也考量民眾權益，但仍呼籲駕駛人遵守停車規定，以免受罰又得不償失。

此次婦人追車摔倒事件，再次凸顯追車引發的安全風險。縣警局提醒，若發現愛車遭拖吊，應保持冷靜，切勿冒險追趕，可依正規程序至保管場領車，以確保自身安全。

▲彰化警方拖吊違停車，車主可在安全區域內攔車放行。（資料圖／警方提供）

▲彰化警方拖吊違停車，車主可在安全區域內攔車放行。（資料圖／警方提供）

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