彰化鋰電池工廠爆炸起火波及商旅...急撤房客　烈焰狂竄畫面曝

▲彰化鋰電池工廠大火，消防人員抵達現場時已經全面燃燒，烈焰吞噬整個工廠，畫面相當驚悚。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者游瓊華、唐詠絮／彰化報導

位在彰化縣員林市中山路上、運點科技所有的MOOVO腳踏車鋰電池工廠，今天凌晨發生大火，火勢吞噬整棟樓，一旁的晨陽文旅也遭波及，旅館緊急疏善住客，所幸現場無人員受困或傷亡，火場現場驚悚畫面也曝光，只見烈焰沖天，瘋狂吞噬建築物，看來相當驚悚。

▲一旁的晨陽文旅也遭到波及，消防人員緊急疏散住客，並一一清點。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化縣消防局在今天凌晨0點12分接獲民眾報案，位於員林市中山路一段382巷有四棟建築物爆炸起火，所幸時值深夜，工廠內無人。

消防人員趕到現場發現工廠是運點科技所有的MOOVO腳踏車鋰電池工廠，烈焰沖天、火光照亮整個黑夜，一旁的三棟建築物也遭波及，包括昨晚住了17人的晨陽文旅，所幸無人傷亡，由於現場存放大量鋰電池，燃燒迅速救災困難，消防人員直至凌晨3點才完全撲滅火勢。

消防局清點晨陽文旅入住旅客經清查計有16房，入住人數17人，現場撤出15人，其中2人經調閱監視器確認外出，其餘住房旅客由飯店業者安排至其他旅店；至於起火原因還有待警消進一步調查。