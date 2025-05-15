2匪扮警劫毒蟲26萬判7年！只拿車資1500...運將淪共犯判4年

▲劉黃2人搭白牌車假冒刑警搶劫藥頭，分別判處7年6月及7年；白牌司機也因幫助犯判4年徒刑。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化去年5月發生一起假刑警搶劫案，劉、黃兩名男子覬覦莊姓藥頭身上鉅款，網購刑警背心、手銬，持偽造的搜索票，搭乘白牌車假冒刑警搶劫，搶走26萬8千元及毒品，兩人分別遭判7年6月及7年徒刑。最慘的是楊姓白牌司機，他只為了賺取1500元的車資，被判刑4年，人生因此陷入谷底。

根據判決書內容，劉、黃兩人於2024年5月17日預謀搶劫莊姓藥頭後，搭乘楊男的白牌車前往犯案地點，當莊男與女友現身時，劉、黃兩人立即在車內換上事先準備好的刑警背心，不知情的楊男見狀，驚訝地詢問「哥，你要幹嘛」、「你要做這件事怎麼沒有先跟我說」，但隨即遭到劉、黃兩人的威嚇，只能被迫配合。

抵達目的地後，劉、黃兩人下車，對莊男厲聲喝斥：「下車！員警臨檢！這是檢察官的搜索票，把毒品交出來，否則就把你們帶回警局！」莊男一時難辨真偽，信以為真，只好乖乖交出身上所有的現金和毒品。

案件中最無辜的莫過於司機楊男。這位離異後獨自撫養兩個孩子的單親爸爸，原本從事汽車美容工作，為了貼補家用才兼職開白牌車。他完全沒有參與搶劫的預謀，直到親眼看到劉、黃兩人換上刑警制服，才驚覺自己被捲入了一場犯罪。

法院審理時，劉、黃兩人自然難逃法律制裁，依加重強盜罪，分別判處7年6月及7年徒刑；至於只賺到1500元車資的楊姓司機，卻被依強盜罪的共同幫助犯，判刑4年。

更令人同情的是，在案件審理期間，楊男還遭遇了嚴重的車禍，導致二、三度燒燙傷，至今仍須坐輪椅，生活困頓。儘管法官考量到楊男是被迫協助，並依幫助犯身份減刑，仍然要為自己的一時糊塗付出慘痛的代價。