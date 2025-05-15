抗議設置火葬場！彰化二林民眾抬棺抗議爆衝突　警二度舉牌

記者唐詠絮／彰化報導

全台唯一沒有火葬場的彰化縣，長期面臨殯葬設施不足的問題，彰化縣府選定「芳苑鄉草湖南段」作為火葬場興建地點，卻引發鄰近的二林鎮居民強烈反彈，自去年10月以來，當地居民持續抗議超過7個月，甚至發起罷免二林鎮長蔡詩傑，但因第二階段連署未達法定門檻而未能成案，今天（15日）上午並再度發動大規模抗議。

▲反對芳苑設置火葬場自救會到芳苑生命園區抗議，警方舉牌警告。（圖／記者唐詠絮攝）

▲反對芳苑設置火葬場自救會到芳苑生命園區抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

芳苑鄉公所(15日)上午生命園區慈慧堂舉辦「謝土祈福暨書畫聯展」，場外再度聚集大批抗議民眾，高舉標語表達不滿，部分人士試圖衝破警方防線，與現場維安人員差點爆發衝突，警方兩度舉牌警告制止，要求群眾保持理性，場面一度緊張。

▲反對芳苑設置火葬場自救會到芳苑生命園區抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

自救會長表示，火葬場選址緊鄰二林鎮，對環境與居民健康造成影響，對彰化糧倉造成嚴重衝擊，且決策過程缺乏充分溝通，質疑縣府黑箱作業。他們要求縣府重新評估選址，並召開公開說明會，傾聽在地聲音。

二林鎮長蔡詩傑成為眾矢之的，鎮民紛紛砲轟鎮長蔡詩傑沒有為鎮民發聲，在地公民團體發動於11月2日連署罷免鎮長蔡詩傑，日前二階截止日，連署未達法定門檻宣布不送件，但抗議行動顯示地方分歧仍未平息。

▲反對芳苑設置火葬場自救會到芳苑生命園區抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府今年1月初曾選在在草湖村萬善祠舉辦說明會，卻遭鄰近的二林鎮民及民代強烈反彈，撒冥紙蛋洗會場。據悉縣府又將在王功福海宮舉辦火葬場說明會，再遭反對人士制止，未來如何兼顧地方民意與縣政發展，將考驗縣府的溝通與協調能力。