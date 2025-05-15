內政部最大困難是預算不足　劉世芳談個人去留：我都沒有意見

▲內政部長劉世芳出席「向國人報告－內政部的每一天」記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳今（15日）率內政部各單位主管，舉辦「向國人報告－內政部的每一天」記者會。劉世芳直言，過去一年最大困難就是預算不足，但她很感謝內政委員會委員的幫忙，「但令人無法理解的是，內政委員會預算案送到院會時，突如其來被刪」；至於有人問她個人的升降，「我都沒有意見」，只要擔任內政部長每一天，就是把應該要處理的事情處理好。

今天的記者會，由劉世芳與次長吳堂安、馬士元、董建宏及主秘黃駿逸等，還有國家公園署、國土管理署、移民署、警政署、消防署等單位代表共同召開，向國人報告內政部一年來的工作成果以及未來願景。

劉世芳說，中華民國政府有多久，內政部就有多久，所以今天內政部可以被稱為天下第一部，是長久以來國家培養的優秀公務員所累積、一步一腳印出來的。她表示，平常記者會現場都是部長、次長、署長露面，但在辦公桌、每個角落為大家服務的，都是優秀的基層幹部與公務員，因此她要感謝內政部所有公務員，撐起國家門面跟榮譽。

劉世芳說，雖然他們平常走在路上就是路人，但穿上制服後，不管警政、消防、空勤等單位，就是代表國家責任跟榮譽，「今天看到很多數字，代表是對國家公務員的期待累積出來的」。

「過去一年最大挑戰在哪裡？我跟各位報告，就是在於預算不足。」劉世芳說，在賴總統上任是5月20日，當時的預算是前一年度、113年通過的，但今年預算碰到「亂流」，雖然如此，但還是戮力完成。例如打詐四法等，在賴總統上任2個月內要跟其他5個部會合力通過，其實不容易，但最後還是通過了。

談到114年度預算案，劉世芳坦言，「我個人非常感謝內政委員會的幫忙」，不管提案或是質詢內容，官員與委員間一來一往、還可以去說明，所以內政委員會刪凍的預算，內政部可以了解，「但令人無法理解的是，內政委員會預算案送到院會時，突如其來被刪，這對基層、對公務員事感到沮喪」。

劉世芳舉例，空勤總隊的直升機飛行員勤務訓練，是要提前2年跟美國的公司講好，要花費上千萬、上百萬，如今莫名其妙砍掉後，先前隊長還來問是不是要砍掉訓練內容？她則回說，「我們要巴結一點，看看下半年有無辦法救回來，還是先按照進度執行，因為守護國人安全不可打折」。

劉世芳強調，穿上制服就是代表國家，無論什麼狀況下，都要維持政府正常功能、維護政府正常運作，這就是內政部的日常。

劉世芳表示，她都跟大家說「可以唉聲嘆氣，但不要氣餒」，把台灣這個國家建構成民主防衛機制，公務員也會有韌性機制來面對不同挑戰，「給同仁最大鼓勵，就是記者會要呈現的」，成績不是部長功勞，而是同仁一步一腳印累積。

至於有媒體問到她個人的去留？劉世芳說，個人的升與否、降與否，她都沒有意見，因為擔任內政部長每一天，就是把應該要處理的事情處理好，這就是擔任國家公務員的責任跟態度。

