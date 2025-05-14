逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

▲藝人陳大天造假病例閃兵被抓包，移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝)



記者陳家祥／台北報導

檢調追查閃兵案，意外查出多名藝人涉案，今將藝人李銓、陳大天、威廉等11位拘提到案。內政部表示，今年初主動清查120名體位異常役男個案，已移送司法機關併案偵辦，如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。後續也建請國防部全面檢討役男體位區分標準，強化制度設計，以維護兵役公平與社會正義。

藝人王大陸被抓包砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避兵役，檢警擴大追查發現，還有其他人涉案，不少藝人、歌手、諧星、模特兒都在其列，14日清晨持搜索票進擊，分頭將人帶回，涉案藝人包括「小蝦」陳大天、陳零九、大根、《棒棒堂》出身的「超克7」李銓等，共11人。

內政部嚴正呼籲，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」及相關法令嚴辦，絕不寬貸。本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

內政部提醒全體國人，兵役制度是國家安全的基石，亦是每位國民共同的責任與榮譽，切勿心存僥倖、以身試法，以免觸法受罰，得不償失。