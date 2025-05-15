海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

▲海峽論壇每年在福建廈門舉行。（圖／ETtoday）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「海峽論壇」將於6月舉行，針對近期有部分台灣民眾接獲陸方邀請，陸委會表示，「海峽論壇」本質為中共統戰平台，陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。

陸委會指出，禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加「海峽論壇」相關活動；建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動；建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

陸委會說，禁止參加目的為消滅中華民國的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」：禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，為避免中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，國人應遵守兩岸條例相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為。

陸委會強調，鑒於中共持續增訂國安法令，並發布所謂「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，且有多起國人赴陸港澳遭非法扣押、留置、盤查，嚴重威脅國人赴陸人身安全，建議國人赴陸前審慎評估，慎思必要性，留意兩岸交流注意事項以及人身安全，並利用陸委會國人赴大陸地區動態登錄平台，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時聯繫協處。

陸委會還說，中共近期持續透過兩岸交流活動加大對台「促融、促統」力度，政府再次呼籲國內各界遵守相關規範，並奉勸我民眾及民間團體注意台灣主流民意與社會觀感，勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權與自由民主核心價值。