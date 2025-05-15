　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,海論 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲海峽論壇每年在福建廈門舉行。（圖／ETtoday）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「海峽論壇」將於6月舉行，針對近期有部分台灣民眾接獲陸方邀請，陸委會表示，「海峽論壇」本質為中共統戰平台，陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。

陸委會指出，禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加「海峽論壇」相關活動；建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動；建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

陸委會說，禁止參加目的為消滅中華民國的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」：禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，為避免中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，國人應遵守兩岸條例相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為。

陸委會強調，鑒於中共持續增訂國安法令，並發布所謂「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，且有多起國人赴陸港澳遭非法扣押、留置、盤查，嚴重威脅國人赴陸人身安全，建議國人赴陸前審慎評估，慎思必要性，留意兩岸交流注意事項以及人身安全，並利用陸委會國人赴大陸地區動態登錄平台，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時聯繫協處。

陸委會還說，中共近期持續透過兩岸交流活動加大對台「促融、促統」力度，政府再次呼籲國內各界遵守相關規範，並奉勸我民眾及民間團體注意台灣主流民意與社會觀感，勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權與自由民主核心價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大根閃兵「昔罵薔薔片段被挖」　6年前嗆：妳有社會責任
重病婦急領救命錢遭拒！中農銀行堅持「本人到場」　2小時後死在
納豆傳「身高太矮」免役！網友看哭：只服他　經紀人揭實情
北市聯醫爆「醫檢師偷拍」　院方：已調離現職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

陸委會：對岸宮廟來台遶境是「建立上下從屬關係」　批准將變困難

重病婦急領救命錢遭拒！銀行堅持「本人到場」　2小時後死在門口

中國對巴西等5國試行「免簽政策」　陸外交部：堅持高水準對外開放

陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

美警告用華為晶片違規　陸商務部：威脅全球半導體產供鏈穩定

飆漲272倍！「王陽明真跡」167萬元起拍…超4.5億元成交

78屆世衛大會19日開幕　陸外交部直呼：不同意「台灣」參加

美國駐中大使帕度今履新：準備好讓美國更強大繁榮

「金條」成投資者的「心頭好」！　陸買家貸款334萬元買黃金

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

陸委會：對岸宮廟來台遶境是「建立上下從屬關係」　批准將變困難

重病婦急領救命錢遭拒！銀行堅持「本人到場」　2小時後死在門口

中國對巴西等5國試行「免簽政策」　陸外交部：堅持高水準對外開放

陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

美警告用華為晶片違規　陸商務部：威脅全球半導體產供鏈穩定

飆漲272倍！「王陽明真跡」167萬元起拍…超4.5億元成交

78屆世衛大會19日開幕　陸外交部直呼：不同意「台灣」參加

美國駐中大使帕度今履新：準備好讓美國更強大繁榮

「金條」成投資者的「心頭好」！　陸買家貸款334萬元買黃金

無尊高速公路遇「像蟑螂的蟲爬脖」嚇壞！　崩潰坐路邊：求心裡陰影

威力彩連22槓上看5.7億元　賓士神秘男一次買20萬元閃人

快訊／汽車「拖鞋卡油門」狂衝　多輛機車停紅燈遭猛撞釀4傷

伊能靜曝「致富秘訣」：外表是你人脈的戰衣、社交圈是最大資產

台南再推家庭類勞雇一家親活動　公私協力共創希望家園

大根閃兵「昔罵薔薔片段被挖」　6年前嗆：妳有社會責任

豬哥亮回來了！　逝世8週年「宣布出單曲還演MV」

北影幕後／金馬影帝吳慷仁落馬！評審直言：不太像這個角色　王淨也是遺珠

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

郭俊麟對桃猿苦吞10連敗　一勝難求仍不氣餒：享受對決！

【本次最大咖現身】 #陳零九 涉閃兵被逮！

大陸熱門新聞

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

神仙打架虐戀成災：大陸仙俠劇的墜跌

48歲男「強姦88歲女」致器官破裂死亡

曾嗆「買下台積電」　紫光前董座趙偉國被判死緩

月入8萬！穿瑜珈服上門做飯挨批 女網紅：日常穿搭，未來想建團隊

川普喊「統一」賣台？　兩岸學者：間接打台灣牌施壓

應對台灣清查持陸證件　國台辦：保護領證者個資安全

調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」

誤信「免費送貓」廣告！10歲女孩遭騙2.5萬

中國宣布：暫停制裁45家美國企業

金價再跳水！陸買家嘆：半月虧超8000元

台灣頻繁停電　國台辦再拋「兩岸通電」：持積極態度

醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力

6家涉台軍售黑名單暫解套　

更多熱門

相關新聞

陸委會：對岸宮廟來台遶境是建立上下關係

陸委會：對岸宮廟來台遶境是建立上下關係

中國大陸泉州富美宮未經申請就來台遶境，還採取「人神分離」的方式，引起不少爭議。陸委會副主委、發言人梁文傑15日指出，大陸宮廟來台遶境就是要建立「上下從屬關係」，暗示台灣都是其分廟與領域，未來相關申請案件的批准會比較困難。

陸客為旅遊報世壯運　陸委會：被淘汰可去走走

陸客為旅遊報世壯運　陸委會：被淘汰可去走走

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

陸委會：泉州富美宮「人神分離」挑戰法令

陸委會：泉州富美宮「人神分離」挑戰法令

陸委會調查配合中共藝人　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

陸委會調查配合中共藝人　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

關鍵字：

海峽論壇陸委會

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

閃兵威廉50萬交保原因曝　檢認供詞糊弄態度不佳

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面