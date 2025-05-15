陸委會：泉州富美宮「人神分離、兵分兩路」挑戰我方法令

▲泉州富美宮來台繞境遭檢舉。（圖／翻攝看台海）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸泉州富美宮未經申請就來台繞境，並四處拜會地方宮廟、宗親會及里長，疑別有用意，遭到檢舉。陸委會14日表示，富美宮用「人神分離、兵分兩路」模式規避審查，挑戰法令，政府將在蒐證完整後依法處置。

陸委會提到，泉州富美宮董事會這次採用「人神分離」、「兵分兩路」的模式規避審查，「神明金身是由台灣人恭迎來台，但富美宮董事會事前致函台灣各宮廟，邀請參與『遶境』活動，並由台灣在地協力者在幕後串聯協助神轎遶境。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，富美宮董事會人員並刻意在同一時間以「農業科技交流」名義申請來台，「雖然在台期間並未參與神明遶境活動，但曾兩度試圖申請變更行程，欲將人員活動行程與神明遶境活動接近或重疊。」

陸委會強調，本案所有環節顯示，泉州富美宮及其人員來台交流是經過事前縝密規劃，入境前「化整為零」，入境後伺機「化零為整」，刻意規避我方審查之方式挑戰我方法令，我方將於蒐集完整事證後，依法處置。

對於富美宮遭到調查一事，國台辦發言人陳斌華14日上午在記者會上表示，富美宮自古有「送王船」習俗，今年是王船「捷泰利號」抵達嘉義東石港100周年，因此與有關宮廟共同舉辦紀念慶祝活動，是兩岸民間信仰交流的一樁好事。

陳斌華強調，「民進黨當局頑固謀獨，用對抗思維干擾阻撓兩岸交流合作，傷害包括民間信仰信眾在內的兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。」