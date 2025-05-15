陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

▲雙北「世壯運」即將登場。（圖／大會官方提供）



記者蔡紹堅／台北報導

「世壯運」將於17日登場，已有371名大陸選手獲准入境，據了解，其中有不少人都是為了來台旅遊而報名，參加比賽不是最重要的目標。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，能體諒很多選手是想來台灣看看走走，如果第一天就被淘汰了，剩下幾天可以去走一走，但不能一場比賽都不參加，「若被淘汰了馬上就要回去，那大概沒人要來比了。」

梁文傑15日在例行記者會上提到，世壯運並不是一個正規的比賽，參加的人基本上都抱著想到別的國家去看一看的心情，這在世界各國舉辦時都是一樣的，所以很多國家在舉辦世壯運時，並不是著眼在比賽，而是著眼於招攬觀光。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，基於上述前提，政府對於參賽選手的要求不會像一般專業人士來台交流那麼嚴格，「我們可以體諒來台參賽的選手，其實是想來台灣看一看、走一走，但是還是要提醒，言行不能影響到台灣社會的安定。」

梁文傑解釋，假設有一名選手的賽程是10天，結果第1天打桌球就被淘汰了，那剩下的9天是可以去走一走的，「但是你來，你不能夠一場都不參加，這樣是不行的！」

梁文傑也坦言，若是選手第1天被淘汰了，馬上就要回去，那大概沒人要來比了，所以為了讓選手踴躍來參加，陸委會在權責之內，可以做到盡量幫忙。