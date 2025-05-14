藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

▲歐陽娜娜11日才獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人歐陽娜娜、侯佩岑等人日前在微博轉發《央視》「台灣必歸」圖文，配合中共宣傳統一言論。陸委會主委邱垂正14日表示，對於特定配合中共對台操作的藝人，若調查屬實將依法開罰，目前包括歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象，後續將就具體事證依法處理，「該開罰就開罰」。

邱垂正14日接受節目《中午來開匯》專訪時表示，政府對藝人赴世界各地發展一向持開放態度，也尊重藝人赴中國大陸工作，但到大陸發展往往會受到當局相關媒體要求、施壓，逼迫藝人在特定時刻進行政治表態，例如中共軍演、過年過節等，就曾出現藝人集體轉貼對岸官方立場的圖卡內容。

邱垂正指出，政府當然尊重藝人對文化血緣尊重，或唱誦對岸，基本上只要沒有傷害或消滅我國主權、鼓吹武力、附和轉貼對台軍演，或傷害台灣主權、核心利益，「我們都尊重」。

邱垂正認為，這些藝人具有知名度和影響力，得到來自台灣社會的支持與培育，「怎麼去了大陸發展後，回頭來威脅這塊土地，要消滅中華民國、矮化台灣，或配合軍演恫嚇台灣？我們認為這都非常不當。」

▲陸委會主委邱垂正透露，歐陽娜娜是重要查核對象。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正說，政府尊重言論自由，但根據《兩岸條例》第33條之1，台灣人民、法人或地方政府，未經政府許可，不得與中共黨政軍機構進行任何形式合作。陸委會將會同文化部行政查核，釐清這是經紀公司還是個人行為？並依法處理。

邱垂正補充，如經查核確認違法第33條之1，將處以10萬至50萬元罰鍰，但重點是跟當事人說明和宣導，因為當事人可能不知情。他也提醒，藝人長期在陸發展，中共可能引誘申辦定居證、居留證或護照，但兩岸條例規定是單一戶籍制，一旦申請將喪失國籍。

至於主持人黃光芹提到歐陽娜娜是「武統藝人」一事，邱垂正表示，歐陽娜娜等人已列為重要的行政查核對象，「行政程序還是要走完，畢竟我們是民主法治，程序走完，我們該開罰就開罰」。對於其他藝人，該列入的都有列入，就不一一點名，會公平進行查處。