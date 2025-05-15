想在世壯運「宣揚武統」　2名大陸選手被拒絕入境

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

「世壯運」將於17日開幕，陸委會接獲檢舉，有2名大陸參賽者意圖在賽場上利用政治議題來滋擾，例如：拿中共五星旗、宣揚武統台灣等，已被拒絕入境。陸委會副主委、發言人梁文傑強調，入境的陸籍人士若有類似行為，會立刻廢止入境許可，並在最短時間內遣送出境。

梁文傑15日在例行記者會上提到，此次世壯運，陸委會的職責是積極協助大陸籍參賽者專案入境，目前為止，移民署與陸委會總共同意371人入境，「政府歡迎大陸選手來台參賽，但提醒大家要依照相關規定辦理，不得有矮化我方行為用語，若有違規，入境許可將立刻撤銷、廢止。」

▼雙北世壯運吉祥物「壯寶」。（圖／台北市觀傳局）



梁文傑指出，接獲民眾檢舉，有大陸參賽者想在賽場利用政治議題來滋擾，例如拿中共五星旗、宣揚武統台灣等，「希望所有參賽者都能專注體育賽事交流，不要擾亂台灣社會秩序。」

梁文傑強調，若賽事期間，入境的大陸人士有類似的行為，會立刻廢止其入境許可，並在最短時間內遣送出境。

據了解，因意圖滋擾被拒絕入境的大陸參賽者有2名，疑似是經營抖音的網紅，意圖藉由相關行為吸引關注、賺取流量。