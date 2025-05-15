陸委會：對岸宮廟來台遶境是「建立上下從屬關係」　批准將變困難

▼泉州富美宮來台遶境之前，舉行「赴台巡安啓動儀式」。（圖／翻攝看台海）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸泉州富美宮未經申請就來台遶境，還採取「人神分離」的方式，引起不少爭議。陸委會副主委、發言人梁文傑15日指出，大陸宮廟來台遶境就是要建立「上下從屬關係」，暗示台灣都是其分廟與領域，未來相關申請案件的批准會比較困難。

梁文傑在例行記者會上提到，富美宮的案件是一個新型態的「高智慧型違規」，若是單純的宗教交流，可以光明正大向陸委會申請，可是對方卻採取「人神分離」的方式，神像由台灣人去迎回，董事會的成員又以另一團「農業科技參訪」的名義來台。

梁文傑解釋，媽祖或是蕭府王爺、關公等等，這些廟在中共的定位裡並不是宗教，而是由當地的文旅局在管的，當成觀光旅遊單位。

梁文傑舉例，湄州媽祖廟或是泉州富美宮的管理委員會，都是當地政府所指派的幹部，並不像台灣的各個宮廟，董事、董事長是從信徒裡有錢、有能力的人選出。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，台灣的宗教人士去大陸交流，對方其實就是中共的幹部，不是宗教人士，心裡想的不是媽祖慈悲，而是統戰業績怎麼做才能夠把業績做得漂亮，這跟台灣的宗教人士想的是完全不一樣的。

梁文傑指出，對方純粹是為了要建立「我就是你們的祖廟」「你們大家都要來刈香（進香）」「全部都是我分出去的廟」的概念，建立這樣的上下從屬關係，「其實很多台灣的宮廟是不認同的，例如很多媽祖廟認為台灣的媽祖廟自成一格，已在台幾百年了，何必還要再去認什麼祖廟，像是台北的關渡宮、保安宮。」

梁文傑強調，他們歡迎宗教交流，但如果是想要來台用「遶境」建立上下從屬關係，這是不贊成的，所謂繞境就是「出巡領域」，泉州富美宮這一次神像來台遶境，就是暗示整個台灣所有的蕭府王爺，全部都是其分廟、領域。

對於未來大陸宮廟申請來台遶境，梁文傑說，如果用繞境的名義，那就表示目的是要建立「上下從屬關係」，這樣的案件批准就比較困難。