　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：對岸宮廟來台遶境是「建立上下從屬關係」　批准將變困難

▲▼泉州富美宮來台繞境被檢舉？陸委會：從未收到申請。（圖／翻攝看台海）

▼泉州富美宮來台遶境之前，舉行「赴台巡安啓動儀式」。（圖／翻攝看台海）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸泉州富美宮未經申請就來台遶境，還採取「人神分離」的方式，引起不少爭議。陸委會副主委、發言人梁文傑15日指出，大陸宮廟來台遶境就是要建立「上下從屬關係」，暗示台灣都是其分廟與領域，未來相關申請案件的批准會比較困難。

梁文傑在例行記者會上提到，富美宮的案件是一個新型態的「高智慧型違規」，若是單純的宗教交流，可以光明正大向陸委會申請，可是對方卻採取「人神分離」的方式，神像由台灣人去迎回，董事會的成員又以另一團「農業科技參訪」的名義來台。

梁文傑解釋，媽祖或是蕭府王爺、關公等等，這些廟在中共的定位裡並不是宗教，而是由當地的文旅局在管的，當成觀光旅遊單位。

梁文傑舉例，湄州媽祖廟或是泉州富美宮的管理委員會，都是當地政府所指派的幹部，並不像台灣的各個宮廟，董事、董事長是從信徒裡有錢、有能力的人選出。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，台灣的宗教人士去大陸交流，對方其實就是中共的幹部，不是宗教人士，心裡想的不是媽祖慈悲，而是統戰業績怎麼做才能夠把業績做得漂亮，這跟台灣的宗教人士想的是完全不一樣的。

梁文傑指出，對方純粹是為了要建立「我就是你們的祖廟」「你們大家都要來刈香（進香）」「全部都是我分出去的廟」的概念，建立這樣的上下從屬關係，「其實很多台灣的宮廟是不認同的，例如很多媽祖廟認為台灣的媽祖廟自成一格，已在台幾百年了，何必還要再去認什麼祖廟，像是台北的關渡宮、保安宮。」

梁文傑強調，他們歡迎宗教交流，但如果是想要來台用「遶境」建立上下從屬關係，這是不贊成的，所謂繞境就是「出巡領域」，泉州富美宮這一次神像來台遶境，就是暗示整個台灣所有的蕭府王爺，全部都是其分廟、領域。

對於未來大陸宮廟申請來台遶境，梁文傑說，如果用繞境的名義，那就表示目的是要建立「上下從屬關係」，這樣的案件批准就比較困難。

▲▼泉州富美宮來台繞境被檢舉？陸委會：從未收到申請。（圖／翻攝看台海）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大根閃兵「昔罵薔薔片段被挖」　6年前嗆：妳有社會責任
重病婦急領救命錢遭拒！中農銀行堅持「本人到場」　2小時後死在
納豆傳「身高太矮」免役！網友看哭：只服他　經紀人揭實情
北市聯醫爆「醫檢師偷拍」　院方：已調離現職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

陸委會：對岸宮廟來台遶境是「建立上下從屬關係」　批准將變困難

重病婦急領救命錢遭拒！銀行堅持「本人到場」　2小時後死在門口

中國對巴西等5國試行「免簽政策」　陸外交部：堅持高水準對外開放

陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

美警告用華為晶片違規　陸商務部：威脅全球半導體產供鏈穩定

飆漲272倍！「王陽明真跡」167萬元起拍…超4.5億元成交

78屆世衛大會19日開幕　陸外交部直呼：不同意「台灣」參加

美國駐中大使帕度今履新：準備好讓美國更強大繁榮

「金條」成投資者的「心頭好」！　陸買家貸款334萬元買黃金

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

陸委會：對岸宮廟來台遶境是「建立上下從屬關係」　批准將變困難

重病婦急領救命錢遭拒！銀行堅持「本人到場」　2小時後死在門口

中國對巴西等5國試行「免簽政策」　陸外交部：堅持高水準對外開放

陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

美警告用華為晶片違規　陸商務部：威脅全球半導體產供鏈穩定

飆漲272倍！「王陽明真跡」167萬元起拍…超4.5億元成交

78屆世衛大會19日開幕　陸外交部直呼：不同意「台灣」參加

美國駐中大使帕度今履新：準備好讓美國更強大繁榮

「金條」成投資者的「心頭好」！　陸買家貸款334萬元買黃金

無尊高速公路遇「像蟑螂的蟲爬脖」嚇壞！　崩潰坐路邊：求心裡陰影

威力彩連22槓上看5.7億元　賓士神秘男一次買20萬元閃人

快訊／汽車「拖鞋卡油門」狂衝　多輛機車停紅燈遭猛撞釀4傷

伊能靜曝「致富秘訣」：外表是你人脈的戰衣、社交圈是最大資產

台南再推家庭類勞雇一家親活動　公私協力共創希望家園

大根閃兵「昔罵薔薔片段被挖」　6年前嗆：妳有社會責任

豬哥亮回來了！　逝世8週年「宣布出單曲還演MV」

北影幕後／金馬影帝吳慷仁落馬！評審直言：不太像這個角色　王淨也是遺珠

海峽論壇6月登場　陸委會：不得與陸方在台合辦相關活動

郭俊麟對桃猿苦吞10連敗　一勝難求仍不氣餒：享受對決！

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

大陸熱門新聞

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

神仙打架虐戀成災：大陸仙俠劇的墜跌

48歲男「強姦88歲女」致器官破裂死亡

曾嗆「買下台積電」　紫光前董座趙偉國被判死緩

月入8萬！穿瑜珈服上門做飯挨批 女網紅：日常穿搭，未來想建團隊

川普喊「統一」賣台？　兩岸學者：間接打台灣牌施壓

應對台灣清查持陸證件　國台辦：保護領證者個資安全

調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」

誤信「免費送貓」廣告！10歲女孩遭騙2.5萬

中國宣布：暫停制裁45家美國企業

金價再跳水！陸買家嘆：半月虧超8000元

台灣頻繁停電　國台辦再拋「兩岸通電」：持積極態度

醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力

6家涉台軍售黑名單暫解套　

更多熱門

相關新聞

陸客為旅遊報世壯運　陸委會：被淘汰可去走走

陸客為旅遊報世壯運　陸委會：被淘汰可去走走

「世壯運」將於17日登場，已有371名大陸選手獲准入境，據了解，其中有不少人都是為了來台旅遊而報名，參加比賽不是最重要的目標。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，能體諒很多選手是想來台灣看看走走，如果第一天就被淘汰了，剩下幾天可以去走一走，但不能一場比賽都不參加，「若被淘汰了馬上就要回去，那大概沒人要來比了。」

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

陸委會：泉州富美宮「人神分離」挑戰法令

陸委會：泉州富美宮「人神分離」挑戰法令

陸委會調查配合中共藝人　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

陸委會調查配合中共藝人　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」

調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」

關鍵字：

陸委會宮廟遶境上下從屬上下關係

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

閃兵威廉50萬交保原因曝　檢認供詞糊弄態度不佳

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面