有前科不能開計程車　律師嘆「醫性侵病患後卻還繼續執業？」

▲台大醫院前婦產科醫師執勤性侵病患，判刑3年。（圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

台大醫院一名黃姓婦產部住院醫師，趁執勤急診工作性侵就診女子遭判處三年徒刑，該案發生於2021年6月，離譜的是，黃男被判有罪後仍低調繼續任職，直到整起案件於近日曝光，才火速請辭。對此，林智群律師表示，有一定前科的不能擔任計程車司機，婦產科醫生性侵被判刑，「還可以繼續執業？」

林智群律師在臉書發文，計程車司機若有一定前科，就不能任職，「為什麼婦產科醫師性侵病患後被判刑，還可以繼續執業？」醫師肩負重大社會責任，若涉及嚴重刑案，卻還能回到診間面對病患，不禁質疑合理性。

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貼文曝光，網友也感到憤怒，「沒錯！只判三年已經很離譜了，還不吊銷執照？！什麼鬼阿」、「診所不知道這位醫生的歷史嗎？還是醫院本就不看有沒有犯案過？」「超恐怖，現在該診所網頁已經下架他的醫師介紹畫面」、「因為台灣最講究人權，尤其是加害人的」、「台灣真的太縱容性犯罪者了」。

根據判決書內容，黃信穎案發於2021年6月27日台大醫院急診室，他利用職務之便對女病患進行性侵。事後，黃信穎離開台大醫院，並自2022年起轉任桃園八德某婦產科診所執業，期間仍持續接觸病患。直至2025年5月判決確定並曝光，他才辭職並辦理診所歇業。

衛福部對此表示，黃信穎已不在台大醫院任職，並將研議設立「狼醫查詢平台」，提供民眾查詢醫師是否有紀律處分或刑責紀錄，期望藉此提升就醫安全。衛福部次長林靜儀進一步指出，依《醫師法》規定，黃信穎因涉及犯罪且判刑確定，將移交醫師懲戒委員會審理，最重可能廢止其執業執照。

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