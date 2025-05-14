變態母聯手女友「性虐20月大女兒」致死！　屍體多處骨折、瘀青

▲女嬰遭到親生母親與母親女友性虐身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴西一名年僅20個月大的女童瑪莉亞（Maria Isis Vieira de Amorim）遭到親生母親與其女友的性侵與虐待，失去意識被送往醫院搶救，全身多處骨折與瘀傷，最終傷重不治。

根據《每日郵報》報導，巴西聖埃斯皮里圖州一名年僅20個月大的女嬰3月13日晚間被送往聖荷西醫院急診室，當時她已陷入昏迷且嚴重脫水，身上更有骨折及多處瘀傷，包括頭部、頸部及背部。醫療團隊雖立刻展開搶救，但女嬰仍於當晚11時3分不治身亡。

醫療團隊認為女嬰的傷勢可疑，因此立刻通報警方，懷疑有家暴嫌疑。然而警方到場後，女嬰母親的27歲女友安德雷利諾卻辯稱，女嬰是在洗澡時滑倒，接著又從樓梯摔下，才會導致全身多處受傷。不過後續她接受警方審訊時，承認曾用拖鞋毆打女嬰。

警方當即逮捕女嬰的25歲母親朱莉艾（Juliele Vieira de Amorim）及其女友安德雷利諾（Myllena Carla Andrelino），兩人面臨加重謀殺、性侵及虐待等多項指控。

女童母親朱莉艾則向警方供稱，她知道女友有攻擊女兒的行為，但並不贊同。目前女嬰的屍檢仍在進行中，法醫將確認她生前是否還曾遭受其他性虐待及身體虐待的痕跡。

值得注意的是，朱莉艾曾因販毒入獄5年。目前警方仍在持續調查案件細節。而女嬰生前就讀的學校也發表聲明悼念小生命的離去。