　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變態母聯手女友「性虐20月大女兒」致死！　屍體多處骨折、瘀青

▲▼變態狼母和女友聯手「性虐20月大女兒」致死。（圖／翻攝自X）

▲女嬰遭到親生母親與母親女友性虐身亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

巴西一名年僅20個月大的女童瑪莉亞（Maria Isis Vieira de Amorim）遭到親生母親與其女友的性侵與虐待，失去意識被送往醫院搶救，全身多處骨折與瘀傷，最終傷重不治。

根據《每日郵報》報導，巴西聖埃斯皮里圖州一名年僅20個月大的女嬰3月13日晚間被送往聖荷西醫院急診室，當時她已陷入昏迷且嚴重脫水，身上更有骨折及多處瘀傷，包括頭部、頸部及背部。醫療團隊雖立刻展開搶救，但女嬰仍於當晚11時3分不治身亡。

醫療團隊認為女嬰的傷勢可疑，因此立刻通報警方，懷疑有家暴嫌疑。然而警方到場後，女嬰母親的27歲女友安德雷利諾卻辯稱，女嬰是在洗澡時滑倒，接著又從樓梯摔下，才會導致全身多處受傷。不過後續她接受警方審訊時，承認曾用拖鞋毆打女嬰。

警方當即逮捕女嬰的25歲母親朱莉艾（Juliele Vieira de Amorim）及其女友安德雷利諾（Myllena Carla Andrelino），兩人面臨加重謀殺、性侵及虐待等多項指控。

女童母親朱莉艾則向警方供稱，她知道女友有攻擊女兒的行為，但並不贊同。目前女嬰的屍檢仍在進行中，法醫將確認她生前是否還曾遭受其他性虐待及身體虐待的痕跡。

值得注意的是，朱莉艾曾因販毒入獄5年。目前警方仍在持續調查案件細節。而女嬰生前就讀的學校也發表聲明悼念小生命的離去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組
快訊／陳零九涉閃兵　警方板橋逮到人了
快訊／黃博石花30多萬　「假裝高血壓」取得免役
快訊／威廉「步入綠島警局到案」　身影曝光
趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演」
快訊／《棒棒堂》李銓認了　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
獨／陳向熙高雄拍戲「警到飯店帶回」　14：00抵新北刑大
快訊／李銓涉閃兵！「首位移送」畫面曝光
快訊／大根在國外！21:30將抵台　警機場等人
快訊／模特兒陳信維到案！　走路雙手插口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

日本變態夫妻聯手性侵「未滿16歲少女」！　硬上還逼傳裸照

富家兄弟弒親案「重審結果出爐」　服刑逾35年可望重獲自由

距離頭頂僅20公尺！遊客搶目睹「剃頭式起降」　被噴飛畫面曝

川普訪沙超狂待遇曝！出動F-15護航　「麥當勞行動餐車」待命

他吃蛋水果蔬菜秒吐！　罹罕病只吃吐司穀片小熊軟糖

照片震撼世界！加薩孩子「瘦如骷髏」剩2.5kg　戰火下的飢餓烙印

日本琦玉大規模道路崩塌！3個月尋獲遺體　DNA確認駕駛罹難

成功抗癌4次仍躲不過死神　女在家突遭「鄰居流彈射中」身亡

「宇宙滅亡時間」比預期早得多！　荷蘭研究證實了

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

日本變態夫妻聯手性侵「未滿16歲少女」！　硬上還逼傳裸照

富家兄弟弒親案「重審結果出爐」　服刑逾35年可望重獲自由

距離頭頂僅20公尺！遊客搶目睹「剃頭式起降」　被噴飛畫面曝

川普訪沙超狂待遇曝！出動F-15護航　「麥當勞行動餐車」待命

他吃蛋水果蔬菜秒吐！　罹罕病只吃吐司穀片小熊軟糖

照片震撼世界！加薩孩子「瘦如骷髏」剩2.5kg　戰火下的飢餓烙印

日本琦玉大規模道路崩塌！3個月尋獲遺體　DNA確認駕駛罹難

成功抗癌4次仍躲不過死神　女在家突遭「鄰居流彈射中」身亡

「宇宙滅亡時間」比預期早得多！　荷蘭研究證實了

快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00綠島搭機北返

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

不斷更新／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組

台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

台南金鑽鳳梨進軍北台灣CitySuper　黃偉哲推爆送禮首選

小客車切西瓜跨線左轉！險撞機車　台南警：確認違規已開罰

快訊／陳零九涉閃兵「手機一度關機」！　警方板橋逮到人了

批林月琴卸責剴剴案又撈金　鍾沛君：出事漏接就變「被動督導」

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

國際熱門新聞

印度擬對美國加徵關稅　川普回歸後首次報復

養獅子當寵物！他買回家「被活活咬死」

奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲

沙國大單激勵輝達大漲5.3％！　標普收復今年所有跌幅

澤倫斯基放話在土耳其等普丁！俄高層冷回

納坦雅胡宣布全力打加薩　徹底摧毀哈瑪斯

台男「日本登山失蹤10天」　親友號召入山尋人

研究：宇宙滅亡時間「比預期更快」

變態母聯手女友「性虐20月大女兒」致死

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

正妹聲優「廢棄衣物」遭轉賣　網拍喊破155萬

川普先讓步！美前財長：尷尬但正確的選擇

黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火急撤

更多熱門

相關新聞

女嬰慘遭「老鼠啃食」全身是血

女嬰慘遭「老鼠啃食」全身是血

美國南卡州一對父母報案宣稱，他們發現襁褓中的女兒「全身是血」。警方火速抵達現場，卻震驚目睹寶寶正被「大老鼠」啃食，現場慘不忍睹。

486先生力批NONO「笑臉背後藏黑暗的陰影」

486先生力批NONO「笑臉背後藏黑暗的陰影」

台大淫醫躲桃園看診3年　遭曝光急辭職

台大淫醫躲桃園看診3年　遭曝光急辭職

張小紅回應NONO判決太離譜堅持要再上訴

張小紅回應NONO判決太離譜堅持要再上訴

NONO官司被判2年半　恩師許效舜17字回應了

NONO官司被判2年半　恩師許效舜17字回應了

關鍵字：

巴西女童性侵虐待

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面