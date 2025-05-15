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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

世壯運賽場禁帶中華民國國旗　蔣萬安：「台灣、Taiwan」不受限制

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

雙北世壯運將於17日開幕，社民黨台北市議員苗博雅今（15日）關心攜帶國旗及旗幟規範，針對中華民國國旗能否出現在比賽會場含休息區，台北市體育局長游竹萍表示，會場不行，但觀眾席跟選手裝備上可以；但被問到「台灣」或「Taiwan」字樣標語或旗幟，能否出現在比賽會場跟休息區？台北市長蔣萬安回應，如果是寫「台灣」或「Taiwan」，「這個我們不限制」。

蔣萬安15日上午赴台北市議會專案報告，苗博雅表示，世壯運馬上要開幕，要來提前幫世壯運拆除地雷，因為外界至今仍不清楚，選手、志工、觀眾可展示的旗幟規範，青天白日滿地紅的中華民國台灣國旗，可不可以在比賽會場包含休息區展示？游竹萍回應，觀眾席沒有限制，競賽會場、頒獎典禮不行。

苗博雅提及，選手衣服跟裝備可否出現？游竹萍回應，衣服不會特別規定，因為這是每個人的穿著。苗博雅舉例，例如擊劍面具上，可以出現青天白日滿地紅嗎？游竹萍說，這是個人選手，這就是他們的裝備。至於開閉幕式可否出現中華民國國旗？蔣萬安說明，選手繞開閉幕會場的時候，因為是採奧會模式，所以不能攜帶旗幟。

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

苗博雅追問，其他包括五星旗在內的國家旗幟，能否出現在比賽會場含休息區、開閉幕式觀眾席，以及選手服裝跟裝備？蔣萬安說「比賽會場跟開閉幕繞場都不行。」游竹萍稱，觀眾席跟選手裝備沒有規範，但頒獎典禮不能攜帶旗幟，倘若有選手拿出來，會進行勸導。

苗博雅再問，俄羅斯跟白俄羅斯旗幟或國家識別，可否出現在比賽會場、頒獎儀式跟選手服裝備上？游竹萍表示，頒獎與比賽賽場不能有國旗，而觀眾席則不限制，這都是根據國際奧會規範處理。

但苗博雅質疑，國際奧會2022年規範，俄羅斯、白俄羅斯因為違反奧林匹克憲章，所以俄羅斯、白俄羅斯旗幟跟國家識別，不能出現在任何體育活動，否則就是赤裸裸違反奧會規定，倘若屆時有烏克蘭選手抗議違反國際奧會規定，北市府要怎麼處理？只見在備詢台的蔣萬安、游竹萍與世壯運執行辦公室主任張勝傑都無法回應，使苗博雅強調，倘若發生爭議，將丟光台北市的臉。

隨後，輪到第二輪質詢時間，苗博雅繼續追問白俄羅斯、俄羅斯旗幟，能否出現在比賽會場、頒獎典禮、觀眾席、選手服裝備，以及開閉幕式？張勝傑稱，比賽會場與頒獎典禮不行，但觀眾席可以，因為不受奧會限制。

然而苗博雅質疑，第一輪質詢時稱「按照奧會」，可是奧會就是規範不行帶。張勝傑回應，「我們總會是奧會轄下組織，當然會參照奧會相關模式，可是因為我們是承辦壯年運動會，所以相關儀軌跟規定，都是跟總會做最後討論，像是IOC（國際奧林匹克委員會）政策在巴黎、東京，都會依據現況跟主辦城市做討論與調整。」

聽聞張勝傑稱可討論調整，苗博雅追問「總會認為不用遵守奧會規定？」而張勝傑坦言，「他們也強調要遵守⋯」讓苗博雅笑了出來。張勝傑說，還是要依據現況，因為賽事是以個人報名，不是國家，所以當然會有相對應的俄羅斯國籍，會將旗幟跟個人視為分開。

苗博雅強調，這個到時隨著國際鏡頭傳到全世界，絕對會引起爭議，因為所有奧會旗下的奧運、亞運、歐洲運動會等所有運動會，都不能出現俄羅斯、白俄羅斯旗幟跟國家識別，唯獨出現在台北市，這樣台北市一定會在國際上丟臉。

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

接著，苗博雅再問，「台灣」或「Taiwan」標誌字樣、標語或旗幟，「不是國旗喔！就是有寫『台灣』的字樣、標語或旗幟，可不可以出現在比賽會場跟休息區？」蔣萬安直言，「如果寫『台灣』或『Taiwan』，這個我們不限制。」

而「台灣」或「Taiwan」可否出現在頒獎典禮？蔣萬安回應，總會規範頒獎典禮不能攜帶旗幟跟標語。苗博雅追問，「台灣」或「Taiwan」可否出現在選手服或裝備上，且頒獎典禮時穿在身上？蔣萬安稱，選手服裝備不受限制。

苗博雅總結，因此不管是比賽或頒獎時，選手服都可以出現中華民國或其他國家國旗、標語旗幟？蔣萬安卻又稱「頒獎不行，上台頒獎就是不帶旗幟或任何標語，除了裝備。」使苗博雅疑惑問，如果本來服裝上有國旗，頒獎時要拆掉嗎？張勝傑澄清，穿在身上不是旗幟，有型態上的轉變，讓苗博雅直言「所以頒獎典禮時，服裝上可以有國旗，那這就跟市長講不一樣！」

苗博雅強調，現在蔣市府說的這些，在官網上都看不到任何具體清楚說明，到時如果在現場出現各國旗幟爭議的話，絕對會掩蓋掉世壯運一切，現在還有2天時間，希望這件事情的規範可以非常明確，不要用模糊字樣。

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