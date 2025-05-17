　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

▲▼世壯運又遭爆料開幕禮包袋是中國製，並指示大會工讀生剪標規避採購規定。（圖／顏若芳提供）

▲世壯運又遭爆料開幕禮包袋是中國製，並指示大會工讀生剪標規避採購規定。（圖／顏若芳提供）

記者陳家祥／台北報導

世壯運將在今（17日）晚間正式登場，但周邊贈品的爭議仍連環爆。台北市議員顏若芳表示，世壯運放在現場準備送給選手的禮品又是「中國製造」，更誇張的是，身為主辦單位的北市府，竟還動員工讀生「銷毀標籤」；她說，工讀生撕標籤的動作，恐嚴重觸犯《刑法》131條的瀆職罪，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

顏若芳說，今晚7點就是世壯運的開幕式了，但她卻接獲陳情，不僅放在現場準備送給選手的禮品又是「中國製造」，身為主辦單位的北市府，竟然還動員工讀生「銷毀標籤」。

顏若芳指出，這位匿名的工讀生爆料，今天開幕典禮放在座位上，內有可樂果、乖乖等餅乾品項的「世壯運編織袋」其實是中國製造，不僅如此，世壯運主辦單位為了掩人耳目，還動員工讀生撕去內有「中國製造」文字的標籤，而這名向 她陳情的工讀生，就是負責銷毀標籤的其中一員。

「接到這份陳情，我除了覺得扯翻天外，更佩服這位工讀生揭發不公不義的勇氣。」顏若芳表示，世壯運的標案，已經明確規範禁止使用中國製產品，而市府動員工讀生撕去原產地標籤的動作，亦即公務員違背職務、損害公眾利益，也恐嚴重觸犯《刑法》131條的瀆職罪，另外，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

顏若芳直言，世壯運採用中國製商品早就不是第一起，但北市府至今卻未能提出任何溯源證明，甚至疑似蓄意拖延調查。以這些中國製的編織袋為例，照理來說必須全部回收，「但現在好了，世壯運今晚就要開幕了，北市府要不要發？會不會發？未看先猜，蔣萬安不是神隱、就是裝傻講廢話矇混過關」。

顏若芳說，世壯運已經夠臭了，如今又將蒙上違法瀆職的惡名，好端端的國際盛事卻找了工讀生來犯罪，被台北市政府搞成犯罪事件、大型弊案，結果國民黨和北市府依然不思要如何改善，反而是用力在遮掩犯罪、轉移焦點、造謠總統府蹭世壯運，爛到掉渣。

顏若芳無奈說，本來以為，世壯運是讓世界看見台灣的機會，沒想到，蔣萬安是要藉世壯運讓全球看到「中國製造」、為中國大外宣，真的是悲哀。

▲▼世壯運又遭爆料開幕禮包袋是中國製，並指示大會工讀生剪標規避採購規定。（圖／顏若芳提供）

▲世壯運開幕禮包袋遭爆是中國製。（圖／顏若芳提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯敬賢炸本季首轟！　林維恩首繳優質先發狂飆8K
才騙到400萬！19歲車手「炫耀太好賺」糗了
台中科技男「老婆是我國中老師」　14歲被迫性交一周2次
台灣一家4口遊富國島「遭海關撕機票」！　越南網友怒吼：開除他
盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算
敏迪選讀結婚了！蔡英文、蕭美琴簽字　網驚：最強證婚組合
快訊／台鐵多班列車延誤　恐下午才能修復
快訊／中午前已飆36.9度！4縣市「高溫警示」
辣妹無照先買車！載4男烘爐地夜遊出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

核電今日歸零！藍委籲啟動核電延役　憂每年多花上千億發電

世壯運今開幕　盧秀燕給蔣萬安侯友宜打氣：國家應多關心多給幫忙

盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算

川普2至3周對各國開關稅「盲盒」　盧秀燕：國家要有多套劇本

賴清德民調不滿意度衝破5成 　盧秀燕：以民為念好好施政

世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

核電今日歸零！藍委籲啟動核電延役　憂每年多花上千億發電

世壯運今開幕　盧秀燕給蔣萬安侯友宜打氣：國家應多關心多給幫忙

盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算

川普2至3周對各國開關稅「盲盒」　盧秀燕：國家要有多套劇本

賴清德民調不滿意度衝破5成 　盧秀燕：以民為念好好施政

世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

楠梓30年文具店租約到期　在地哭：寶可夢機台玩不到

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

柯敬賢炸本季首轟！連兩戰敲長打　林維恩首繳優質先發狂飆8K

北市2質感飯店文青必愛！住行政套房聽法式演奏、贈周年香氛禮

推動韓花直航！Aero K率團花蓮踩線鎖定年輕族群　簽署MOU

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

【當妳有一群高個子朋友】狂被欺負身高　拿高處物時卻給滿情緒價值XD

政治熱門新聞

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

涉罷免案個資違法查核！花蓮民政處長請辭獲准

柳采葳嗆林亮君「睜眼說瞎話」！

蕭美琴蹭黃仁勳才出席世壯運？　綠營反擊：籌辦爛如泥國民黨還敢造謠

美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

台灣文學登布拉格書展　遭中方施壓撤國旗

520周年／內閣改組換血激士氣？　卓榮泰闢謠「無時間表」埋伏筆

快訊／國民黨提「反廢死」公投　院會表決54人贊同通過

苗栗罷團控「以賭養毒」　 邱鎮軍怒提告

國民黨貼時序圖轟總統府蹭熱度　黃仁勳出現秒變臉

更多熱門

相關新聞

世壯運能不能帶國旗？苗博雅亮1圖

世壯運能不能帶國旗？苗博雅亮1圖

雙北世壯運今（17）日開幕，社民黨台北市議員苗博雅特意整理出「世壯運能不能帶國旗」的圖表，讓選手、觀眾都不用擔心有被沒收的可能，「希望主辦方台北市與新北市政府，能信守承諾，公平執行規範，讓所有選手與觀眾都能盡情享受這場運動盛會！」

高溫國健署3招防熱傷害

高溫國健署3招防熱傷害

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

綠營曝「元首缺席」世壯運有前例　凌濤酸：賴清德要忙大罷免？

綠營曝「元首缺席」世壯運有前例　凌濤酸：賴清德要忙大罷免？

周思齊領軍山羊兄弟　世壯運賽程出爐

周思齊領軍山羊兄弟　世壯運賽程出爐

關鍵字：

顏若芳世壯運蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」

泰變態！他性侵73歲老母親

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面