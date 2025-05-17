世壯運贈品編織袋爆中國製　顏若芳：北市竟動員工讀生「撕標籤」

▲世壯運又遭爆料開幕禮包袋是中國製，並指示大會工讀生剪標規避採購規定。（圖／顏若芳提供）



記者陳家祥／台北報導

世壯運將在今（17日）晚間正式登場，但周邊贈品的爭議仍連環爆。台北市議員顏若芳表示，世壯運放在現場準備送給選手的禮品又是「中國製造」，更誇張的是，身為主辦單位的北市府，竟還動員工讀生「銷毀標籤」；她說，工讀生撕標籤的動作，恐嚴重觸犯《刑法》131條的瀆職罪，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

顏若芳說，今晚7點就是世壯運的開幕式了，但她卻接獲陳情，不僅放在現場準備送給選手的禮品又是「中國製造」，身為主辦單位的北市府，竟然還動員工讀生「銷毀標籤」。

顏若芳指出，這位匿名的工讀生爆料，今天開幕典禮放在座位上，內有可樂果、乖乖等餅乾品項的「世壯運編織袋」其實是中國製造，不僅如此，世壯運主辦單位為了掩人耳目，還動員工讀生撕去內有「中國製造」文字的標籤，而這名向 她陳情的工讀生，就是負責銷毀標籤的其中一員。

「接到這份陳情，我除了覺得扯翻天外，更佩服這位工讀生揭發不公不義的勇氣。」顏若芳表示，世壯運的標案，已經明確規範禁止使用中國製產品，而市府動員工讀生撕去原產地標籤的動作，亦即公務員違背職務、損害公眾利益，也恐嚴重觸犯《刑法》131條的瀆職罪，另外，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

顏若芳直言，世壯運採用中國製商品早就不是第一起，但北市府至今卻未能提出任何溯源證明，甚至疑似蓄意拖延調查。以這些中國製的編織袋為例，照理來說必須全部回收，「但現在好了，世壯運今晚就要開幕了，北市府要不要發？會不會發？未看先猜，蔣萬安不是神隱、就是裝傻講廢話矇混過關」。

顏若芳說，世壯運已經夠臭了，如今又將蒙上違法瀆職的惡名，好端端的國際盛事卻找了工讀生來犯罪，被台北市政府搞成犯罪事件、大型弊案，結果國民黨和北市府依然不思要如何改善，反而是用力在遮掩犯罪、轉移焦點、造謠總統府蹭世壯運，爛到掉渣。

顏若芳無奈說，本來以為，世壯運是讓世界看見台灣的機會，沒想到，蔣萬安是要藉世壯運讓全球看到「中國製造」、為中國大外宣，真的是悲哀。

▲世壯運開幕禮包袋遭爆是中國製。（圖／顏若芳提供）