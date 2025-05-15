子宮急收痛到黑視線！台南孕婦求救路邊警　5分鐘火速送醫保平安

▲台南海安派出所警員黃揚傑（右）、黃順發（左）協助孕婦就醫，僅花5分鐘火速送達成大醫院。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「警察先生，可以幫我送醫嗎？」台南一名30歲楊姓孕婦14日上午駕車準備就醫，卻在行經中西區民族路時突發劇烈腹痛、呼吸困難，雙眼視線發黑差點昏厥，情急之下攔下一輛巡邏車求助，二分局海安派出所警員黃揚傑、黃順發立即以警車火速護送，20分鐘車程僅5分鐘就將孕婦安全送達成大醫院，所幸母子均安。

據了解，楊姓孕婦懷胎8個多月，原預計前往永康婦產科檢查，未料行經民族路時子宮急速收縮，引發劇烈疼痛與呼吸困難，讓她無法繼續駕駛，緊急將車停靠路邊。此時正巧市警二分局巡邏員警路過，見她痛苦求助，馬上啟動巡邏車警示燈與警鳴器，以最快速度護送就醫，原本需20分鐘的路程，5分鐘即抵達醫院。

警方表示，兩名員警協助收拾楊女車內貴重物品，並在護送送醫途中同步通報勤務中心回報狀況。楊婦經醫師診療無大礙，胎兒在母體中活動正常，暫無早產危機。員警事後也持續追蹤楊婦情況，聽聞母子均安、即將迎來新生命，直說「這份任務，真的很值得」。

市警二分局表示，第一線警力不只打擊犯罪，守護市民健康也是責任之一，這次能夠即時協助孕婦送醫，員警與民眾一樣滿懷喜悅與祝福，盼新生命平安誕生、母子健康。