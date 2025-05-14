台南金鑽鳳梨進軍北台灣CitySuper　黃偉哲推爆送禮首選

▲台南金鑽鳳梨、熟成木瓜與洋香瓜進軍北台灣CitySuper通路，市長黃偉哲現場推薦台南水果是送禮首選。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自台南的金鑽鳳梨、熟成木瓜與洋香瓜正式上架北台灣8家遠東CitySuper分店！台南市長黃偉哲14日親自北上出席上架記者會暨簽約儀式，現場端出切片水果親自推薦，邀請消費者搶鮮品嚐「水果中的精品」，他也力推這些台南農特產是520和七夕情人節的送禮首選，既有質感也吃得出心意。

這次台南市農產運銷公司與遠東百貨合作，主打金鑽鳳梨、木瓜與洋香瓜三大人氣水果，透過產地直送，讓北部消費者在CitySuper就能輕鬆買到最新鮮的台南在地好物。現場試吃活動果香四溢、人潮不斷，不少與會貴賓品嚐後紛紛直呼「甜到心坎裡」。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的氣候與土壤，除了水果，東山咖啡、台南蜂蜜、越光米與蘭花等農特產也廣受評價很好，未來也將持續拓展高階通路，讓更多人看見台南農業的實力。他強調：「這些產品不只好吃，更是農民用心栽種的成果，值得被看見。」

農業局補充，台南水果風味濃鬱，其中金鑽鳳梨果肉金黃細緻、木瓜香氣濃鬱、洋香瓜綿密多汁，是夏季最受歡迎的清爽選擇。未來還將隨著季節推出愛文芒果、麻豆文旦等季節限定系列，持續驚艷消費市場。

CitySuper母公司遠東百貨總經理徐雪芳表示，此次上架代表產品通過品質與市場雙重考驗，未來將持續與台南市合作，把最優質的在地農產品帶到消費者面前。