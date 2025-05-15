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25歲男狂打手遊「頭抬不起來」慘了！　脖子長角驚人X光照曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Science Direct）

▲ 男子後頸出現一塊凸起，有如長出角一般。（圖／翻攝自Science Direct）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名25歲男子因長時間低頭玩手遊，頸部肌肉嚴重退化，罹患罕見的「垂頭症」（Dropped Head Syndrome），導致無法抬頭、吞嚥困難。醫師對此警告，過度使用手機恐帶來嚴重健康風險，年輕族群應多加小心。

醫療團隊2023年發表於《JOS Case Reports》期刊的病例顯示，這名男子頸部嚴重疼痛長達半年，無法抬頭，甚至因吞嚥困難減少進食，導致體重驟降。他因青少年時期遭受霸凌後，與社會隔絕，長時間自我封閉，日以繼夜在房間裡低頭玩手機遊戲。

醫師透過影像檢查發現，男子頸椎明顯變形與移位，且出現疤痕組織，起初嘗試使用護頸支撐矯正，但因患者感到麻木不適，轉而改採外科手術治療，首先切除部分變形的頸椎骨與疤痕組織，並植入金屬螺絲與鋼釘固定骨架。術後6個月男子已能正常將頭部維持水平姿勢，追蹤一年後也未復發，抬頭與吞嚥功能恢復良好。

醫師指出，此案例可能與患者長時間以不自然姿勢低頭玩手機，加上潛在發展性疾病共同引發的結果，呼籲大眾重視智慧型手機使用習慣對健康的影響，尤其是年輕族群。

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