　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】SHUU Dessert永和旗艦店盛大開幕　以藝術奢食與奢石美學共創生活新境界

▲▼ 甜點,藝術,健康,永和,開幕,SHUU Dessert,藝術甜點,美術館,慕尚美學館。（圖／SHUU Dessert提供）

▲台灣首家專研正宗美式甜點的SHUU Dessert，將於5/15正式對外營運在新北市永和區頂溪站附近盛大開幕旗艦店。

圖、文／SHUU Dessert提供

藝術甜點新標竿　SHUU Dessert永和旗艦店正式登場
台灣首家專研正宗美式甜點的SHUU Dessert，將於5/15正式對外營運在新北市永和區頂溪站附近盛大開幕旗艦店，為當地甜點市場注入全新藝術能量。SHUU Dessert隸屬於鑫建築，品牌名稱「SHUU」取自日文「秀」，象徵如伸展台般的精緻與質感。品牌以藝術為靈感，將每一道甜點視為可品味、可欣賞的藝術品，讓顧客在味蕾與視覺上都能獲得極致享受。

鑫建築執行長許峻豪表示，鑫建築長期致力於空間美學的打造，未來更將觸角延伸至食、衣、「住」、行等多元領域，期望實現一條龍式的生活圈。此次從建築跨足甜點產業，正是從「味道」 出發，將生活中的五感體驗與與人情味融入品牌理念。許峻豪強調，鑫建築建案不僅僅是空間的創造者，更希望透過SHUU Dessert，提升嗅覺與味覺的感官層次，讓人與空間的情感連結更加緊密，為消費者帶來全方位的生活美學新體驗。

SHUU Dessert旗艦店的開幕，象徵鑫建築集團正式跨足餐飲領域，未來也將持續以創新思維，為消費者打造更多元且具藝術氛圍的生活空間，開創美感與味覺兼具的新生活型態。

嚴選頂級食材　堅持健康無負擔的美式甜點
SHUU Dessert深知現代消費者對健康的重視，堅持選用原型食物及新鮮水果作為甜點食材，絕不添加味精、濃縮物或人工果精。每一道甜點皆以頂級原料手工製作，確保純粹、健康且美味。品牌主廚融合美國、上海的正統技術與日式工藝，推出多達30種以上的經典美式甜點，讓甜點成為生活中細緻而奢華的品味享受。

跨界合作　打造藝術級空間體驗
此次永和旗艦店開幕，SHUU Dessert特別攜手全台首家美術館等級的「M Museo慕尚石材材美學館」，以其精選奢石打造甜點店的吧台裝潢。慕尚石材美學館以「讓藝術伴隨生活」為理念，將大自然的藝術「大理石」帶入居家與商業空間。此次合作，將慕尚的奢石如藝術品般呈現，為SHUU Dessert旗艦店注入獨特的空間美學。讓顧客在品嚐美味甜點的同時，也能感受大理石的天然紋理與藝術氛圍。

慕尚美學館執行長吳軒旻表示：「我們希望打破傳統石材產業的框架，讓消費者能像欣賞畫作一樣，近距離感受每一片石材的獨特美感。此次與SHUU Dessert的合作，正是將藝術與生活完美結合的最佳體現。」

會員高黏著度　引領甜點與美學新風潮
自2020年創立以來，SHUU Dessert累積超過上千名固定會員，客戶黏著度高達90%，深受高端消費族群青睞。SHUU永和旗艦店的開幕不僅展現品牌對甜點品質的堅持，更以藝術級空間設計，帶給消費者全方位的感官饗宴。未來，SHUU Dessert將持續以創新與堅持，為台灣帶來更多細緻、健康且充滿藝術感的甜點選擇，邀請每一位顧客一同品味生活的美好。

SHUU Dessert永和旗艦店
地址：新北市永和區永和路二段41號
聯繫電話：02-22312088
M Museo慕尚石材美學館官網 https://www.m-museo.com/?lang=tw

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男團前成員也涉逃兵！　經紀公司發聲：還在了解中
快訊／累計9人到案！威廉14:00綠島搭機北返
快訊／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組
快訊／陳零九涉閃兵　警方板橋逮到人了
快訊／黃博石花30多萬　「假裝高血壓」取得免役
快訊／威廉「步入綠島警局到案」　身影曝光
趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演」
快訊／《棒棒堂》李銓認了　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
獨／陳向熙高雄拍戲「警到飯店帶回」　14：00抵新北刑大
快訊／李銓涉閃兵！「首位移送」畫面曝光
快訊／大根在國外！21:30將抵台　警機場等人
快訊／模特兒陳信維到案！　走路雙手插口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

開箱關島唐吉訶德！24小時都能逛　必買在地限定伴手禮一次看

漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天　最低下殺46折

【廣編】SHUU Dessert永和旗艦店盛大開幕　以藝術奢食與奢石美學共創生活新境界

醫美詐騙手法不斷翻新　受害消費者揭露親身經歷

咖啡、泡麵買1送1！廚房紙巾買1送2　超商限5天省錢優惠一次看

麥當勞APP新功能上線！記者實測手機點餐　3種取餐方式超方便

感受光與時間的美學　豐原太平洋百貨打造光影藝境

全家打造「粉紅色門市」！全台首間「新住民就業友善便利商店」

「金豬食堂」5／13正式開幕！國泰世華全卡友獨享線上訂位權　刷CUBE信用卡最高再享8.3%回饋

7-11買霜淇淋送「火龍果心形米磚」！隱藏夯品「微波白飯」推新品

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天　最低下殺46折

【廣編】SHUU Dessert永和旗艦店盛大開幕　以藝術奢食與奢石美學共創生活新境界

醫美詐騙手法不斷翻新　受害消費者揭露親身經歷

咖啡、泡麵買1送1！廚房紙巾買1送2　超商限5天省錢優惠一次看

麥當勞APP新功能上線！記者實測手機點餐　3種取餐方式超方便

感受光與時間的美學　豐原太平洋百貨打造光影藝境

全家打造「粉紅色門市」！全台首間「新住民就業友善便利商店」

「金豬食堂」5／13正式開幕！國泰世華全卡友獨享線上訂位權　刷CUBE信用卡最高再享8.3%回饋

7-11買霜淇淋送「火龍果心形米磚」！隱藏夯品「微波白飯」推新品

【廣編】家樂氏攜手TRUE YOGA FITNESS啟動纖美挑戰　以「美食級3倍纖維*」穀片新體驗開啟健康輕盈夏日

罕見「骨盆相連」4臂3腿連體嬰成功分離！　動員60醫護15小時手術

酒駕抓不完！高雄全市大執法Day2又取締35件　2天累計61案

快訊／演藝圈閃兵案擴大偵辦中　棒棒堂小杰坦承「我也沒當兵」原因曝

金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎

男團SpeXial成員也涉逃兵！　經紀公司發聲：還在了解中

快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00台東搭機北返

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

74歲王文洋包養小40歲女大生正面曝光　冒出5歲男童登門找生父索10億

消費熱門新聞

10元喝拿鐵美式！超商寄杯優惠一次看

肯德基最新優惠代碼一次看

全家打造全台首間「粉紅色店鋪」

拿坡里限時10天炸雞桶買1送1

國泰世華全卡友獨享金豬食堂線上訂位權　刷CUBE信用卡最高再享8.3%回饋

麥當勞APP升級！手機點餐3大亮點超有感

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

7-11買霜淇淋送「火龍果心形米磚」

夏天親子最強DIY「多多糖葫蘆」網友狂推必做！

女童躲展示櫃大便Uniqlo回應了

7-11推出「免沾手肉粽」搶攻考生商機

麥當勞APP「手機點餐」5／19陸續上線

音波拉提真假難辨？看完這篇不再搞錯！

醫美詐騙新手法　受害者揭露親身經歷

更多熱門

相關新聞

嘉藥USR體驗課長輩X越南生共創貼心滋味

嘉藥USR體驗課長輩X越南生共創貼心滋味

嘉南藥理大學餐旅系畢業班，結合「西港風・敘事雲」USR計畫，13日舉辦「芝麻特色點心烘焙體驗」活動，特別選用西港區在地芝麻為主角，設計出適合長輩食用的甜點配方，並邀請西港區長者及該校國際專班越南學生一同在烘焙教室實作交流，從「芝麻黑糖糕」、「芝麻桃酥」到「芝麻瑪德蓮」，烘焙出跨越世代與文化的貼心滋味。

新書踢爆　幕僚考慮「讓拜登坐輪椅」

新書踢爆　幕僚考慮「讓拜登坐輪椅」

3個常見的「睡眠誤區」一次看

3個常見的「睡眠誤區」一次看

8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等

8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等

營養師曝過度攝取咖啡因「副作用」一次看

營養師曝過度攝取咖啡因「副作用」一次看

關鍵字：

甜點藝術健康永和開幕SHUU Dessert藝術甜點美術館慕尚美學館

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面