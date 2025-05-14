【廣編】SHUU Dessert永和旗艦店盛大開幕　以藝術奢食與奢石美學共創生活新境界

▲台灣首家專研正宗美式甜點的SHUU Dessert，將於5/15正式對外營運在新北市永和區頂溪站附近盛大開幕旗艦店。

圖、文／SHUU Dessert提供

藝術甜點新標竿 SHUU Dessert永和旗艦店正式登場

台灣首家專研正宗美式甜點的SHUU Dessert，將於5/15正式對外營運在新北市永和區頂溪站附近盛大開幕旗艦店，為當地甜點市場注入全新藝術能量。SHUU Dessert隸屬於鑫建築，品牌名稱「SHUU」取自日文「秀」，象徵如伸展台般的精緻與質感。品牌以藝術為靈感，將每一道甜點視為可品味、可欣賞的藝術品，讓顧客在味蕾與視覺上都能獲得極致享受。

鑫建築執行長許峻豪表示，鑫建築長期致力於空間美學的打造，未來更將觸角延伸至食、衣、「住」、行等多元領域，期望實現一條龍式的生活圈。此次從建築跨足甜點產業，正是從「味道」 出發，將生活中的五感體驗與與人情味融入品牌理念。許峻豪強調，鑫建築建案不僅僅是空間的創造者，更希望透過SHUU Dessert，提升嗅覺與味覺的感官層次，讓人與空間的情感連結更加緊密，為消費者帶來全方位的生活美學新體驗。

SHUU Dessert旗艦店的開幕，象徵鑫建築集團正式跨足餐飲領域，未來也將持續以創新思維，為消費者打造更多元且具藝術氛圍的生活空間，開創美感與味覺兼具的新生活型態。

嚴選頂級食材 堅持健康無負擔的美式甜點

SHUU Dessert深知現代消費者對健康的重視，堅持選用原型食物及新鮮水果作為甜點食材，絕不添加味精、濃縮物或人工果精。每一道甜點皆以頂級原料手工製作，確保純粹、健康且美味。品牌主廚融合美國、上海的正統技術與日式工藝，推出多達30種以上的經典美式甜點，讓甜點成為生活中細緻而奢華的品味享受。

跨界合作 打造藝術級空間體驗

此次永和旗艦店開幕，SHUU Dessert特別攜手全台首家美術館等級的「M Museo慕尚石材材美學館」，以其精選奢石打造甜點店的吧台裝潢。慕尚石材美學館以「讓藝術伴隨生活」為理念，將大自然的藝術「大理石」帶入居家與商業空間。此次合作，將慕尚的奢石如藝術品般呈現，為SHUU Dessert旗艦店注入獨特的空間美學。讓顧客在品嚐美味甜點的同時，也能感受大理石的天然紋理與藝術氛圍。

慕尚美學館執行長吳軒旻表示：「我們希望打破傳統石材產業的框架，讓消費者能像欣賞畫作一樣，近距離感受每一片石材的獨特美感。此次與SHUU Dessert的合作，正是將藝術與生活完美結合的最佳體現。」

會員高黏著度 引領甜點與美學新風潮

自2020年創立以來，SHUU Dessert累積超過上千名固定會員，客戶黏著度高達90%，深受高端消費族群青睞。SHUU永和旗艦店的開幕不僅展現品牌對甜點品質的堅持，更以藝術級空間設計，帶給消費者全方位的感官饗宴。未來，SHUU Dessert將持續以創新與堅持，為台灣帶來更多細緻、健康且充滿藝術感的甜點選擇，邀請每一位顧客一同品味生活的美好。

SHUU Dessert永和旗艦店

地址：新北市永和區永和路二段41號

聯繫電話：02-22312088

M Museo慕尚石材美學館官網 https://www.m-museo.com/?lang=tw