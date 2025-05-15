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大陸 大陸焦點 特派現場

月入8萬！穿瑜珈服上門做飯挨批　女網紅：日常穿搭，未來想建團隊

記者魏有德／綜合報導

大陸近期興起一股「移動式私廚」風潮，部分妙齡女孩在短影音網站上紛紛分享前往不同家庭做飯的影片，獲得不少關注和流量。其中，一名時常穿著瑜伽服褲的女孩「阿綠」更是藉著這門「新興行業」，一天趕「六場」，月入可達2萬元人民幣（約8.3萬元新台幣），然而，她的穿著打扮也引來非議，挨批只是為了「博眼球、賺流量」。

▲陸女網紅穿瑜伽褲上門煮飯挨批。（圖／翻攝微博）

▲陸女網紅穿瑜伽褲上門煮飯挨批。（圖／翻攝微博，下同）

《錢江晚報》報導，在杭州，32歲的阿綠幾乎每天都會穿梭於不同客戶的廚房，從早餐的煎蛋到晚餐的紅燒排骨，她的一天被精準劃分成6個忙碌的「烹飪時段」。

▲陸女網紅穿瑜伽褲上門煮飯挨批。（圖／翻攝微博）

據了解，阿綠是網路直播主出身，自從去（2024）年12月轉身投入「上門私廚」這一新興職業，並且將工作情況放在個人平台上，這才一舉在短影音平台上爆紅。不過，隨之而來的卻是網路輿論上的褒貶不一。

▲陸女網紅穿瑜伽褲上門煮飯挨批。（圖／翻攝微博）

有網友質疑她，「一天如何跑6家煮飯？真能賺這麼多？」也有網友批評她穿著「瑜珈服」上門做菜，有博眼球、靠「擦邊」賺取流量的味道。

▲陸女網紅穿瑜伽褲上門煮飯挨批。（圖／翻攝微博）

面對網友們的質疑，阿綠坦然地表示，只是把愛好變成生活，終極目標是打造一個純女性私廚團隊，「絕大部分的客戶都是獨居女性，她們更希望廚房裡站著的是能一起聊護膚話題的姐妹，而並不是單單解決吃飯問題的廚師。」

阿綠強調，有流量肯定是件好事，「沒有刻意為了流量去穿瑜伽褲，我平時休閒的時候就是穿健身服，衣櫃裡最多就是這個衣服。」

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