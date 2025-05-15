墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前「頭部中彈」噴血癱軟

▲墨西哥女網紅遭槍殺。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

墨西哥近日發生一起血案，23歲TikTok網紅瓦蕾莉亞・馬奎茲（Valeria Marquez）在美容院內直播，突然收到一名男子送的禮物。沒想到男子突然掏槍射擊，當場將她射殺，血腥的畫面全被觀眾目睹，掀起巨大討論。

根據外媒報導，這起事件發生在當地時間13日晚間6點30分左右，地點則是墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的一間美容院。當時馬奎茲正在店裡進行TikTok直播，與觀眾們聊天互動。

聊天到一半時，突然有名騎士出現在門外，並且拿出小豬娃娃送給馬奎茲。馬奎茲收下以後，則是抱著小豬娃娃繼續直播。

▼墨西哥女網紅遭槍殺。（圖／翻攝IG）



沒想到，騎士佯裝送禮以後，接著便掏槍射擊，子彈擊中馬奎茲的胸口與頭部。由於身中數槍，馬奎茲當場傷重身亡，騎士則是迅速逃逸，至今仍在逃亡當中。

據了解，馬奎茲在TikTok與IG上合計擁有近20萬名追蹤者，是當地十分知名的網紅。警方獲報到場後，確認馬奎茲已經身亡，全案依照「女性命案（femicide）處理程序」啟動調查。

根據聯合國資料，墨西哥是拉丁美洲女性遭殺害（女性命案）案件第二高的國家。

2022年墨西哥國家統計局的調查指出，全國逾5,050萬名15歲以上女性中，超過70％的女性曾遭遇過暴力事件。目前兇嫌尚未被逮捕，當地警方已經開始調查，正在確認兇嫌的身分當中。