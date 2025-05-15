日本7月大地震預言引恐慌！　原著漫畫家回應了

▲2024年1月日本石川縣能登地震，規模達7.6。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本一部漫畫作品《我所看見的未來》曾預言日本311大地震，然而書中曾提到2025年7月5日會發生一場大地震，近期引發赴日遊客恐慌，甚至導致航空公司宣布減少航班。不過，漫畫作者龍樹諒本人出面呼籲，大家應該理性看待資訊，防災意識固然重要，但切勿被謠言過度影響。

根據《每日新聞》報導，龍樹諒受訪時指出，他對這件事一直保持客觀態度，「大家之所以高度關心，代表防災意識提升，這是件正面的事。我衷心希望這份關注，能真正化為大家加強防災與準備的行動。」

但對於自己「預知夢」被廣泛轉傳一事，龍樹諒也說，「怎麼解讀這些資訊，本來就是大家自由判斷的權利。但也要提醒，不要被過度煽動，應該多參考專家意見，做出合適的行動。」

《我所看見的未來完全版》是龍樹諒1999年7月出版的作品，書中曾預言日本311大地震。此外，書也提到，2025年7月5日會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震，也因此出現「7/5日本大地震」的說法。

這波預言引起的效應，不僅造成旅遊市場波動，香港大灣區航空甚至宣布，5月中旬起至10月底將減少多條往返日本的班次。航空公司坦言，港人普遍相信風水文化，加上對災難預言的高度關注，讓赴日需求大幅下滑。

事實上，這本書原本已經絕版，但出版商飛鳥新社於2021年再版後大賣，目前累計銷售超過96萬本。

飛鳥新社強調，「我們出版這本書，是基於作者所見的預知夢，絕無意圖讓大家無謂恐慌。不過，關於災害等議題，仍然希望大家能參考專家建議，謹慎、妥善地應對。」

信州大學地區防災減災中心主任、認知心理學教授菊池聰也表示，「民眾應該做資訊查證，先停下來思考。不要因為謠言就改變出遊或日常生活，而是要平時就做好防災準備，維持正常生活最重要。