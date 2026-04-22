檢舉違停慘被冒名狂訂披薩！竟是新北110警察幹的　這下慘了

▲新北市蘆洲分局員警涉嫌用檢舉人身份訂餐廳與披薩。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局驚傳員警涉嫌外洩檢舉人個資並惡意報復，有民眾在撥打110檢舉路邊違停後，竟接連遭人冒名訂位餐廳及大量訂購披薩，懷疑報案個資外洩。蘆洲警分局獲報後展開自檢清查，赫然發現勤務中心一名員警涉有重嫌。警方表示目前已報請地檢署指揮偵辦，強調若調查屬實絕不護短，將予以最嚴厲處分。

日前有網友在臉書社團「我是蘆洲人」貼文，指稱18 日上午行經五股區芳洲六路時，因不滿現場多輛汽車違停，於是撥打110報案檢舉。第一次檢舉未見員警到場，隨後再度打電話檢舉，最終確認檢舉成功。

不料，網友隨後竟莫名收到多筆餐廳訂位及披薩訂單的簡訊，發現自己的手機號碼遭冒用，且訂位名稱竟被刻意取名為案發地點的諧音「方洲六」，網友驚覺事態不對，懷疑個資在報案過程中遭人惡意盜用。

無獨有偶，社團隨後又有另一名網友表示，6日向蘆洲警方檢舉道路占用案件後，也遭人以「本名」及電話訂購披薩騷擾。這名網友當時已向派出所報案，原以為僅是單純個案，直到看見網路貼文才發現受害者不只一人，且共通點皆是「曾撥打 110 向蘆洲分局報案」。

蘆洲警分局隨即成立專案小組展開調查。警方清查自檢系統並向相關餐廳、披薩店調閱訂單紀錄進行比對，初步發現分局勤務中心一名員警涉嫌重大，目前警方已主動報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，警方強調若有同仁知法犯法、洩漏職務上知悉之個資，分局定會秉持絕不護短原則，移送法辦並處以最嚴厲處分。