跨機關大行動！嘉義地檢署嚴查塑膠原料防止哄抬價格

▲▼ 嘉義陳靜慧主任檢察官與跨機關聯合稽查小組赴轄區塑膠工廠辦理稽查。（圖／嘉義地檢署提供） 。

記者翁伊森／嘉義報導

為確保民生物資價格平穩，避免塑膠原物料供應波動影響市場秩序，嘉義地方檢察署於昨（21）日下午，積極響應行政院物價穩定政策，聯手多個行政機關展開「跨機關物價聯合稽查」。由蔡宗熙檢察長指派陳靜慧主任檢察官帶隊，親赴轄內塑膠袋製造工廠進行實地盤點與調查。

本次行動集結多方專業戰力，成員包含：

司法體系： 法務部調查局嘉義市調查站、嘉義市政府警察局。

行政監督： 消費者保護處、公平交易委員會。

產業與財政： 經濟部標準檢驗局、財政部、農業部。

聯合稽查小組針對塑膠袋製造商的進銷貨價格及供需現況進行深入訪查。重點在於比對塑膠粒原物料的進貨價格、到貨量變動以及成品庫存情形。



根據實地稽查結果顯示，目前國內塑膠原物料庫存尚屬充足，與往年同期數據相比，並未發現異常囤貨之現象。針對近期上游原料因減產導致價格上漲之趨勢，地檢署已列為重點關注項目，要求相關單位加強預警監測，防止廠商藉此機會人為哄抬。

檢察長蔡宗熙強調，物價平穩是民生福祉的基石。地檢署將持續透過「查緝民生犯罪聯繫平台」，採取「行政輔導」與「刑事偵查」雙軌併行之作為。凡涉及破壞市場秩序、惡意壟斷或囤積居奇者，必將嚴厲打擊。地檢署將守護民生物資供應鏈不斷鏈，切實保障消費者權益。