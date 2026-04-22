駁「賴清德將重啟核電」！　何宗勳：我未說過！也非總統原意

▲總統賴清德接見「2026第23屆全國NGOs 環境會議環保團體代表」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導「環團與總統有約」會後記者會內容，但解讀為「賴總統坦言政府壓力很大，現在就是依法按程序重啟核電」，且推論為「賴總統最後會基於民意基礎重啟核電」。對此，環境會議議題溝通平台召集人何宗勳22日否認報導內容，他強調，相關內容並非出自他口中，也不是總統在現場所表達的原意，盼外界回到完整脈絡理解當天討論內容。

何宗勳表示，他一早就接到媒體來電詢問，並注意到相關報導內容已經將當天記者會上的轉述、分析與推論混雜在一起，形成明顯誤讀。他指出，其中最有爭議的兩句話，一是「賴總統坦言政府壓力很大」，二是「賴總統最後會基於民意基礎重啟核電」，這兩段都不是他的原話，他也未曾在現場聽見總統或其他與會者做出這樣的明確表述。

何宗勳說，自己其實在前一晚看到報導時，心裡就已有警覺。因為當天府外記者會，媒體與出席團體針對核電議題有大量發言，現場資訊十分密集，內容涵蓋反核歷史、能源結構、綠能推動、產業用電與社會民意等多重面向，在媒體截稿壓力下，確實很容易出現過度簡化，甚至將發言人原意錯置的情況。

他進一步還原當時的發言重點，當天是在轉述總統於會中提到，台灣反核運動歷經美國三哩島事故、車諾堡核災及日本311福島核災後，逐漸達到社會共識高峰；馬英九總統任內將核電除役時程法制化，蔡英文總統則依法於去年完成核三除役，台灣正式進入非核家園；總統同時提到，非核家園也是他與部分委員曾在藍綠共識下，共同寫入《環境基本法》的成果之一。

何宗勳表示，他當天也有轉述另一個重要脈絡，就是蔡英文政府後期，綠能發展確實未如預期順利，天然氣政策推動受阻，太陽能及風力發電也面對地方不同聲音。與此同時，近年台灣經濟成長快速，AI產業提前布局崛起，整體用電需求與低碳電力需求同步增加，再加上地緣政治變化，使能源政策面對更複雜局勢。賴總統也在會中提到，民進黨上週民調顯示，約有六成受訪民眾支持核能。

不過，何宗勳強調，這些說法的重點，是在呈現整體能源情勢的變化，並不代表總統已經對核電重啟下了政策結論。他指出，總統當時講得很清楚，目前核三進入重啟程序，但會不會重啟，必須在既定三個前提之下，由專業來判斷，而非由任何人逕自代為宣告。

何宗勳也說，自己在記者會後所補充的是，站在反核立場的環保團體，也必須正視當前民意與結構條件的變化。當台灣AI產業快速崛起、經濟持續成長、用電需求增加，而綠電推動又未如預期順利，同時環團對天然氣與燃煤也有意見時，未來若要重新說服社會繼續支持非核家園，就必須提出新的戰略與論述。他認為，這是社會對能源轉型的現實挑戰，不等於政府已經決定重啟核電。

何宗勳強調，他個人的立場一直很清楚，就是民意基礎應回歸公投制度。他雖然反核，但尊重公投結果；也從未說過賴總統會基於民意重啟核電，更不可能替總統對重大能源政策下任何定論。

他坦言，聯訪結束後，自己就擔心發言會被簡化甚至誤導，如今相關報導果然引發爭議，也再次凸顯在高度敏感的公共議題上，外界更應仔細辨識「轉述」、「詮釋」與「推論」之間的差異。

何宗勳認為，這不只是一次報導爭議，也是一堂值得社會正視的「媒體識讀課」。