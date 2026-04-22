日本擬修法管控社群平台！未成年人上網恐「先驗年齡」再放行

▲日本總務省研擬針對社群平台使用者定出年齡限制規範。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

針對未成年人使用社群媒體，世界各國政府近年陸續加強管制，日本政府也開始跟進研議，考慮對社群平台使用者設定年齡限制機制，要求平台導入年齡過濾功能，並強化與電信業者和手機作業系統的身分驗證連動，同時評估立法修正方向，預計將在今年夏季做出具體結論，以因應未成年人網路使用風險升高的問題。

根據日媒《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》，日本總務省今（22）日指出，正在研議要求社群平台（SNS）業者在使用初期便導入年齡限制措施，並建立針對各類社群平台風險程度的評估制度，相關規範可能透過法律修訂方式落實，整體政策方向預計今年夏季有明確定案。

在具體措施方面，日本總務省擬要求包括Instagram、TikTok與X等主要社群平台，從服務開通階段就必須內建年齡分級與內容過濾機制，並依不同年齡層設定使用限制，至於實際限制年齡仍有待後續決定。

同時，日本政府也在研議建立更嚴格的年齡確認制度，包含在民眾購買手機時，由電信業者進行身分驗證，或與作業系統（OS）業者合作建立跨平台年齡認證機制。

報導指出，目前多數社群平台應用程式在下載時的年齡驗證機制並不嚴謹，部分甚至可以自由關閉，導致未成年人實際使用門檻偏低。而日本現行雖有《青少年網路環境整備法》，但對平台僅規範「努力義務」，並未具有強制力，被認為是制度上的主要缺口。

此外，日本總務省也計畫要求社群平台業者主動檢視平台內容，確認是否存在對青少年可能造成危害的因素，若判定有風險，將進一步要求平台採取限制措施，包括縮減可瀏覽內容範圍、限制上傳功能，甚至設定每日使用時間，以降低成癮風險。

另外，針對作業系統開發商蘋果與Google，日本總務省也正研議要求其必須提供並強化家長監護功能，以限制未成年人的網路使用行為。

事實上，隨著各國對社群媒體影響青少年的疑慮升高，全球已出現一波監管趨勢。澳洲已於去年底率先實施，禁止16歲以下用戶使用社群媒體帳號，成為全球首例。巴西與印尼也相繼推出類似限制措施。在歐洲方面，包括英國、挪威、奧地利、法國與丹麥等至少12個國家，也正推動將社群媒體最低使用年齡設定在13至16歲之間的相關法案。