32名腸癌患者用新藥「病情全壓住」！英醫師：近6成腫瘤消失

▲英國倫敦大學醫學院公布大腸癌試驗結果，32名患者的病情成功壓制住未復發，且其中59％的受試者腫瘤消失。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

英國倫敦大學學院公布大腸癌試驗結果，32名二期與三期患者在接受33個月追蹤後均未復發。該研究針對錯配修復缺陷特徵患者，以9週免疫治療取代6個月化療。數據顯示59％受試者腫瘤消失，其餘病況穩定。研究負責人表示，未來可望透過血液檢測預測治療反應。英國每年約有4.7萬人確診大腸癌，此試驗為特定基因特徵患者提供了新的數據參考。

研究負責人：免疫分析與血液檢測有助預測治療反應

根據《太陽報》報導，倫敦大學學院醫院（UCLH）醫師凱金舒（Kai-Keen Shiu）指出，所有受試者在接近3年的時間內均未出現癌症復發情況。他說明，這項研究顯示未來可能透過個人化血液檢測與免疫特徵分析，預先判斷哪些患者對此療法有反應。根據臨床數據，傳統治療下約有四分之一的患者會在同類追蹤期內復發，但本次試驗受試者均維持治療成效。

參與者證言：藥物治療後腫瘤消退且身體狀況恢復正常

現年73歲的試驗參與者布斯頓（Christopher Burston）描述其治療後的身體變化，表示腫瘤在治療後已經消退。布斯頓指出，他在接受治療後感覺身體機能已恢復至正常狀態，目前的健康管理重點在於年齡因素而非癌症。

該試驗將受試者原本需要的術前6個月化療，縮短為9週的Pembrolizumab免疫治療，功能在於驅動免疫系統消滅癌細胞。

基因特徵篩檢與英國大腸癌發病趨勢

該試驗對象侷限於具有錯配修復缺陷／微衛星狀態高度不穩定（MMR deficient/MSI-high）基因特徵的患者。目前英國每年診斷出超過4.7萬例大腸癌，且在年輕族群中的發病率有所提升。

研究團隊強調，這項實驗結果雖然針對特定基因特徵族群，但對於調整術前治療方案具有重要意義。相關追蹤研究仍持續進行，以確認長期存活數據。