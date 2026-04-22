川普延長停火原因曝光　就等伊朗最高領袖回應

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火協議，未設定期限，給外交斡旋再一次達成協議的機會。Axios引述消息指出，川普做出這項決定的其中一個原因，是美方和巴基斯坦調停方在等待伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）對最新提案給出回應，預計穆吉塔巴會載22日給出答覆。

停火到期前數小時拍板 川普：應巴方請求

Axio報導，這項宣布在白宮與國家安全團隊開會後公布，距停火協議原訂到期時間僅剩數小時，及時化解戰事重啟、引爆大規模區域衝突的危機。

川普發文表示，由於伊朗政府嚴重分裂，也應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的請求，美方被要求暫緩對伊朗的攻擊，直到伊朗拿出一份方案。川普稱，停火將持續至伊朗提交提案、談判結束為止，並指示美軍繼續對伊朗港口實施海上封鎖。

報導指出，這項決定與川普本人此前所說「不想延長停火」的說法明顯矛盾，此舉雖顯示他尚未準備好重啟戰爭，卻也可能削弱其談判籌碼。

幕後：靜候最高領袖回應 伊朗內部激烈角力

熟悉調停工作的區域消息人士以及掌握相關討論內容的以色列消息人士透露，美國與巴基斯坦調停方一直在等待伊朗最高領袖穆吉塔巴對最新提案給出回應，並向其談判代表下達明確指示，預計22日將有結果。

與此同時，根據美國官員和區域消息人士的說法，伊朗領導層近日針對如何推進與川普政府的談判，進行激烈內部辯論。

伊朗領導層傾向繼續談判、延長停火並達成協議，包括伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi），但伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）及其副手們則是拒絕讓步，反對在海上封鎖持續的情況下進行任何談判。

消息人士認為，美國在阿拉伯海扣押伊朗船隻的事件加劇伊朗內部分裂，革命衛隊指揮官指責伊朗談判代表對川普政府態度太過軟弱無力。

伊朗部隊備戰 顧問：失敗方沒資格開條件

面對川普的延長決定，伊朗方面態度強硬。國家安全顧問穆罕馬迪（Mahdi Mohammadi）發文稱，這次停火延長毫無意義，「失敗的一方沒資格開條件。繼續封鎖跟持續轟炸沒兩樣，必須以軍事手段回應。川普延長停火擺明是在拖時間，準備突然偷襲。現在是伊朗主動出擊的時候了！」

伊朗武裝部隊發言人亦發表聲明稱，「我們強大的部隊早已進入百分之百的戰備狀態，已經就位」，一旦遭到侵略，部隊將立即且強力攻擊預定目標，「給美國比之前更慘痛的教訓」。

范斯行程無限期延後 第二輪談判時間未定

至於第二輪會談何時舉行，目前仍不明朗。白宮官員表示，副總統范斯（JD Vance）不會進行原定的巴基斯坦出訪行程，「任何關於面對面會議的後續更新，將由白宮另行公布」。

巴基斯坦總理夏里夫則表示，巴方將繼續推動談判解決，「真心希望雙方能繼續遵守停火協議，並能在預計的第二輪會談中，達成全面的和平協議，為衝突畫下永久句點」。