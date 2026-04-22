　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普延長停火原因曝光　就等伊朗最高領袖回應

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火協議，未設定期限，給外交斡旋再一次達成協議的機會。Axios引述消息指出，川普做出這項決定的其中一個原因，是美方和巴基斯坦調停方在等待伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）對最新提案給出回應，預計穆吉塔巴會載22日給出答覆。

停火到期前數小時拍板　川普：應巴方請求

Axio報導，這項宣布在白宮與國家安全團隊開會後公布，距停火協議原訂到期時間僅剩數小時，及時化解戰事重啟、引爆大規模區域衝突的危機。

川普發文表示，由於伊朗政府嚴重分裂，也應巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的請求，美方被要求暫緩對伊朗的攻擊，直到伊朗拿出一份方案。川普稱，停火將持續至伊朗提交提案、談判結束為止，並指示美軍繼續對伊朗港口實施海上封鎖。

報導指出，這項決定與川普本人此前所說「不想延長停火」的說法明顯矛盾，此舉雖顯示他尚未準備好重啟戰爭，卻也可能削弱其談判籌碼。

幕後：靜候最高領袖回應　伊朗內部激烈角力

熟悉調停工作的區域消息人士以及掌握相關討論內容的以色列消息人士透露，美國與巴基斯坦調停方一直在等待伊朗最高領袖穆吉塔巴對最新提案給出回應，並向其談判代表下達明確指示，預計22日將有結果。

與此同時，根據美國官員和區域消息人士的說法，伊朗領導層近日針對如何推進與川普政府的談判，進行激烈內部辯論。

伊朗領導層傾向繼續談判、延長停火並達成協議，包括伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi），但伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）及其副手們則是拒絕讓步，反對在海上封鎖持續的情況下進行任何談判。

消息人士認為，美國在阿拉伯海扣押伊朗船隻的事件加劇伊朗內部分裂，革命衛隊指揮官指責伊朗談判代表對川普政府態度太過軟弱無力。

伊朗部隊備戰　顧問：失敗方沒資格開條件

面對川普的延長決定，伊朗方面態度強硬。國家安全顧問穆罕馬迪（Mahdi Mohammadi）發文稱，這次停火延長毫無意義，「失敗的一方沒資格開條件。繼續封鎖跟持續轟炸沒兩樣，必須以軍事手段回應。川普延長停火擺明是在拖時間，準備突然偷襲。現在是伊朗主動出擊的時候了！」

伊朗武裝部隊發言人亦發表聲明稱，「我們強大的部隊早已進入百分之百的戰備狀態，已經就位」，一旦遭到侵略，部隊將立即且強力攻擊預定目標，「給美國比之前更慘痛的教訓」。

范斯行程無限期延後　第二輪談判時間未定

至於第二輪會談何時舉行，目前仍不明朗。白宮官員表示，副總統范斯（JD Vance）不會進行原定的巴基斯坦出訪行程，「任何關於面對面會議的後續更新，將由白宮另行公布」。

巴基斯坦總理夏里夫則表示，巴方將繼續推動談判解決，「真心希望雙方能繼續遵守停火協議，並能在預計的第二輪會談中，達成全面的和平協議，為衝突畫下永久句點」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平破亞洲紀錄！　正式超越秋信守
6被告中最慘！警官脫口認幫王大陸查個資「刑期最重」
快訊／中國打壓賴清德出訪　朝野罕見「無異議」通過譴責案
快訊／13.5億沒人領！威力彩2注幸運兒未現身　就快到期
快訊／王大陸和亮麗直播主女友　都遭判刑6月
初選落馬哭了！　楊智伃淚崩「每天都在哭」
21歲騎士誤上國道「詭跳橋墜溪」！　驚見他大排內裸泳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國會通過禁菸法案　2009年後出生者終身不得購菸

法拉利飆山路「自撞護欄」　《決勝時刻》幕後大咖當場喪命

川普延長停火原因曝光　就等伊朗最高領袖回應

擅闖韓軍事基地偷拍戰機　兩名中國籍高中生「遭求處4年徒刑」

保險套恐漲30%！「原物料成本飆升」全球最大製造商撐不住

伊朗部隊百分百戰備狀態　開嗆：若遭侵略將強力反擊

海豹部隊出動！美軍在印太登檢扣押伊朗油輪　畫面曝光

美軍已消耗「近半數愛國者飛彈」　智庫揭彈藥庫存：恢復恐耗4年

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

英國會通過禁菸法案　2009年後出生者終身不得購菸

法拉利飆山路「自撞護欄」　《決勝時刻》幕後大咖當場喪命

川普延長停火原因曝光　就等伊朗最高領袖回應

擅闖韓軍事基地偷拍戰機　兩名中國籍高中生「遭求處4年徒刑」

保險套恐漲30%！「原物料成本飆升」全球最大製造商撐不住

伊朗部隊百分百戰備狀態　開嗆：若遭侵略將強力反擊

海豹部隊出動！美軍在印太登檢扣押伊朗油輪　畫面曝光

美軍已消耗「近半數愛國者飛彈」　智庫揭彈藥庫存：恢復恐耗4年

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

太空人慘敗鄧愷威穩投成亮點　教頭大讚「好投！」盼減少投球局數

婚變傳1個月…方志友發文藏「破冰亮點」　楊銘威經紀人回應了！

挺綠粉專反串喊「民調唯一支持黃國昌」　釣出陳昭姿、吳春城按讚

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

藍高雄議員三民區2搶1！老將童燕珍回鍋勝出　同志之爭落幕　

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

剴剴案判刑引爆社工反彈　政院前抗議1600人到場萬人連署聲援

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

【垃圾車亂倒餿水】台中環保局清潔隊員被民眾當場抓到：下次不會了

國際熱門新聞

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

快訊／川普宣布：延長對伊朗停火時間

美伊情勢不明美股收黑！　盤後「川普TACO」起漲

名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

32名腸癌患者用新藥壓住病情！6成腫瘤消失

川普坦言不想延長停火　伊朗拒妥協將重啟轟炸

MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

求婚送45公斤石頭？她打開驚見「43顆藍寶石」

美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

美伊第2輪談判生變？范斯未飛往巴基斯坦

更多熱門

相關新聞

賴清德出訪受阻　侯漢廷：美國爸爸、高市早苗能否施壓？

賴清德出訪受阻　侯漢廷：美國爸爸、高市早苗能否施壓？

總統賴清德預計22日出訪非洲邦交國史瓦帝尼；不過，中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此21日宣布暫緩出訪。對此，北市議員侯漢廷表示，中國要打壓民進黨，難道是第一天知道？外交準備何在？罵完以後又如何？請問民進黨口中「台美關係最好」的美國爸爸、說出「台灣有事日本有事」的高市早苗，能不能施壓，讓賴清德正常出訪？實際上，民進黨執政以來，「中華民國」招牌在世界上地位越來越矮。

黃揚明：賴清德以出訪勾引中共出手　是反擊「鄭習會」最佳手段

黃揚明：賴清德以出訪勾引中共出手　是反擊「鄭習會」最佳手段

伊朗軍方：部隊戰備狀態　若遭侵略將反擊

伊朗軍方：部隊戰備狀態　若遭侵略將反擊

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

美軍在印太攔截登檢油輪　海豹部隊出動

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

身價7兆開日系平價車！　祖克柏「5重點理財觀」曝光

關鍵字：

停火川普伊朗巴基斯坦北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面