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擅闖韓軍事基地偷拍戰機　兩名中國籍高中生「遭求處4年徒刑」

▲▼美國陸軍阿帕契直升機在南韓京畿道平澤市韓福瑞營基地起飛。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國陸軍阿帕契直升機在南韓京畿道平澤市韓福瑞營基地起飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

兩名中國籍高中生2024年下半年至2025年3月，至少2至3度入境南韓，在水原、平澤、清州等韓美重要軍事基地與多處國際機場附近，使用相機與手機偷拍戰機與軍事設施。檢方認定該行為已嚴重威脅國家安全，因此向其中一人求處長期4年、短期3年徒刑，全案預計5月14日宣判。

根據《韓聯社》報導，水原地方法院刑事12部（部長法官為朴建昶）昨（21）日開庭審理此案。檢方指出，兩名被告涉嫌違反刑法一般利敵罪，此舉屬於威脅軍事安全的重大犯罪，且犯後未見悔意，因此請求法官重判，求處高中生A某長期4年、短期3年有期徒刑，至於另一高中生則是求處4年有期徒刑，並要求沒收犯案所使用的相機。

依照南韓少年法，未成年被告可適用「不定期刑」，即同時訂定長期與短期刑期。

▲▼部署在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地韓福瑞營的愛國者防空飛彈系統。（圖／達志影像）

▲部署在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地韓福瑞營的愛國者防空飛彈系統。（圖／達志影像）

調查指出，兩人自2024年下半年起至2025年3月，分別多次入境南韓，在水原空軍基地、平澤烏山空軍基地（K-55）、平澤美軍基地（K-6）、清州空軍基地等4處韓美軍事設施，以及仁川、金浦、濟州等3大國際機場周邊，對起降中的戰機與管制設施進行數百次精密拍攝。

直到2025年3月21日，兩人在水原空軍基地附近拍攝時，被居民目擊通報，警方到場後當場查獲。

韓媒《朝鮮日報》曾於去年4月9日披露，兩人2025年3月18日以觀光簽證入境後，便立刻前往平澤烏山基地，拍攝美軍F-35匿蹤戰機。F-35屬於美軍僅對盟友出口的戰略資產，受中國高度關注。此外，警方還發現兩人曾預訂前往釜山的列車車票，研判可能計畫拍攝停靠當地的美軍航空母艦。

▲▼美國與南韓將從19至29日舉行為期10天的乙支自由之盾聯合軍演。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

其中一名高中生在調查時甚至表示，「父親是中國公安」，目前相關單位正針對是否存在背景或組織關聯進行調查。辦案人員指出，兩人入境後隨即鎖定重要軍事設施與美軍戰略資產進行拍攝，其行為具有計畫性，已對其手機進行數位鑑識，釐清是否涉及間諜（對共）嫌疑。

不過，辯護律師在庭上主張，被告僅是對航空攝影有興趣的學生，並無接受特定組織指示或支援，聊天軟體的群組對話內容提及「有人指示拍攝、提供金錢」等內容，僅是群組中的玩笑話，呼籲法院考量其年幼無知予以從寬處理。

兩名被告也在最後陳述時表示，「只是出於好奇，沒想到事情會這麼嚴重。」

然而，檢方認為相關行為已對南韓軍事利益造成潛在危害，強調依法應嚴懲。全案將於5月14日上午10時宣判，結果備受關注。

►偷拍南韓空軍基地！2中國高中生遭逮限制出境　坦承父親是「公安」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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