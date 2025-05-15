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日自衛隊T-4練習機墜入蓄水池！　2隊員下落不明

記者張方瑀／綜合報導

日本航空自衛隊一架T-4教練機於14日下午驚傳墜落在愛知縣犬山市的入鹿池，機上兩名男性隊員目前下落不明。自衛隊、警察與消防單位連夜持續展開搜尋，至今仍未找到失蹤人員。

綜合外媒報導，航空自衛隊空軍參謀長內倉浩昭在防衛省召開的緊急記者會說明，這架T-4教練機（T-4 Trainer Jet）搭載的兩名隊員，分別為一等空尉（飛行時數約1170小時）與二等空尉（飛行時數480小時），兩人皆具備T-4教練機的駕駛資格，但事發時究竟由誰擔任機長，尚待進一步確認。

▲▼日本航空自衛隊訓練機T-4。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空自衛隊訓練機T-4。（圖／達志影像／美聯社）

事故現場已陸續發現機體殘骸、救生裝備及安全帽等物品，但兩名隊員仍未尋獲。值得注意的是，墜毀的T-4教練機並未配備飛行資料記錄器（FDR）或座艙錄音器，增加事故調查困難。

根據自衛隊說明，事發當天上午，兩名隊員以T-4教練機伴飛F-15戰機，護送其至愛知縣小牧基地進行定期維修。F-15戰機交付三菱重工維修後，兩人在小牧基地短暫休息，於下午3時6分駕駛T-4教練機起飛，預計返回宮崎縣新田原基地。

然而，飛機於基地東北方約13公里處從雷達消失，僅2分鐘後，機體即在入鹿池附近墜落。

內倉浩昭強調，對於此意外造成國民的不安，深感歉意。防衛大臣中谷元也向媒體表示，現場已發現部分殘骸，並已要求自衛隊動員直升機、陸上部隊與警方、消防等單位共同搶救，並即時通報地方政府相關資訊。

中谷元表示，目前墜機原因尚未釐清，將全力投入搜救及調查，並已成立專責的事故調查委員會，針對事發經過及肇因展開徹底調查。

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