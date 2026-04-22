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保險套恐漲30%！「原物料成本飆升」全球最大製造商撐不住

▲保險套。（圖／CFP）

▲伊朗戰爭衝擊，保險套也面臨漲價命運。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

全球最大保險套製造商、馬來西亞Karex執行長吳銘杰（Goh Miah Kiat）表示，受到伊朗戰爭衝擊，該公司計畫將保險套售價調漲20%至30%，若供應鏈問題持續惡化，漲幅還可能進一步擴大。

原物料齊飆　保險套喊漲

吳銘杰21日接受《路透社》專訪時直言，「目前情勢非常脆弱，物價也很高……我們現在別無選擇，只能將成本轉嫁給客戶。」

他解釋，自今年2月底衝突爆發以來，製造保險套所需的合成橡膠與丁腈橡膠（nitrile），包裝材料鋁箔紙及潤滑材料矽油等，各類原物料成本全面上漲。

▼Karex執行長吳銘杰（Goh Miah Kiat）。（圖／路透）

▲▼全球最大保險套製造商、馬來西亞Karex執行長吳銘杰（Goh Miah Kiat）。（圖／路透）

國際援助大砍　民間需求增加

吳銘杰透露，目前庫存仍可維持未來數月的供應，也積極提高產能因應不斷成長的需求。不過，由於去年美國國際開發署（USAID）為首的外國援助計畫大幅削減，全球保險套庫存顯著下降，消費者需求出現大幅成長。

他說，今年對保險套的需求上漲大約30%，但運輸中斷進一步加劇供應短缺情況。目前，Karex往歐洲及美國的貨運時間已從原本大約1個月延長至將近2個月，「我們發現很多保險套實際上滯留在尚未抵達目的地的船上，但這些保險套的需求量非常大」，運輸時間較長的發展中國家更面臨嚴峻短缺。

戰爭擾亂供應鏈　公衛用品受害

Karex每年生產逾50億個保險套，供應杜蕾斯（Durex）、戰神（Trojan）等知名品牌，同時也是英國國民保健署（NHS）及聯合國援助計畫的重要貨源。

隨著伊朗戰爭持續衝擊中東能源與石化產品流通，擾亂原物料採購，Karex也與醫療手套製造商等企業一樣面臨供應鏈緊張的困境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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