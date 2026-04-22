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名媛傳婚變！陷切乳逃稅風波　前男團尪帶子出境

黑木啓司遭指帶子出國，與宮崎麗果分居，婚姻傳出變化。（圖／翻攝自IG，reika_miyazaki）

▲黑木啓司遭指帶子出國，與宮崎麗果分居，婚姻傳出變化。（圖／翻攝自IG，reika_miyazaki）

圖、文／CTWANT

日本演藝圈與網紅圈近日投下震撼彈，前「EXILE放浪兄弟」成員黑木啓司的名媛妻子宮崎麗果，傳出捲入逃稅風波，而黑木啓司在事件爆發後帶著孩子前往海外，妻妻倆分隔兩地，婚姻關係傳出破裂。隨著相關消息曝光，外界關注這段婚姻從過去的穩定形象，轉為接連風波的變化。

綜合日本媒體《女性自身》及外電報導，宮崎麗果出身政治世家，父親為日籍韓裔政治人物白眞勲，早年曾涉足演藝圈，後轉向經營美容保養、食療與SPA等事業，並經常在社群平台分享名牌精品與豪車生活。她於2021年與黑木啓司結婚，為其第三段婚姻。

黑木啓司於2022年宣布退出演藝圈，表示將重心放在家庭。婚後兩人頻繁曬出互動，並於2023年與2024年迎來兩名子女，一度被視為模範夫妻。然而近年狀況出現轉折。宮崎麗果於2024年公開表示曾因嚴重乳腺炎導致病情惡化，甚至一度危及生命，最終接受部分乳房切除手術並住院治療。

就在健康問題尚未完全恢復之際，宮崎麗果於2025年底再爆出稅務爭議，被指與熟識人士透過虛報業務委託費用等方式壓低所得，涉及約1.57億日圓（約新台幣3167萬元），並於2026年3月出庭時承認相關指控。在逃稅風波爆發後，兩人關係逐漸出現變化。

根據報導，黑木啓司疑似第一時間帶著孩子前往夏威夷，與宮崎麗果分居。其後雖短暫返回日本，但互動明顯減少，宮崎麗果亦被指主動提出離婚。此外，黑木啓司原本擔任宮崎麗果旗下公司董事，事件發生後已辭去相關職務。據友人透露，他目前返回九州宮崎縣老家生活，情緒低落，甚至曾表示經濟狀況陷入困境，與過去站上東京巨蛋的演藝高峰形成強烈對比。

外界同時關注子女後續安排，傳出離婚後監護權可能由宮崎麗果取得。目前雙方尚未正式對婚姻狀況發表說明，但黑木啓司已刪除社群上與妻子的合照，相關動向被解讀為婚姻關係已出現重大變化。

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