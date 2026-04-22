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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌控「賴清德主導噴辣椒水」拒道歉　綠籲聽柯文哲的話

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘(左)試噴惹禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚，竟是分局長周俊銘(左)試噴惹禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲在逢甲夜市遭噴辣椒水，民眾黨主席黃國昌指控，該事件為民進黨及賴清德「嘴巴講團結，實際上，卻是完全不一樣的作為」，但偵辦結果竟是分局長誤噴，對於錯誤指控，黃國昌拒絕道歉。對此，民進黨今（22日）表示，黃國昌這種「造謠當監督、抹黑當政績」的行為，不僅嚴重偏離事實，更是對台灣民主法治的公然踐踏。

民進黨發言人吳崢指出，黃國昌在調查結果出爐前，就以「民進黨SOP」等無中生有的說詞，栽贓抹黑民進黨與賴清德總統，這種說法完全是自導自演的政治操弄。且調查結果證明，此案為台中市分局長周俊銘誤噴才導致，黃國昌至今仍拒不為自己的不實指控道歉。

吳崢強調，民眾黨前主席柯文哲多次公開表示，「說錯話認錯道歉就好，更不要硬拗」。這麼簡單的道理，為何黃國昌至今仍無法為錯誤言論道歉？甚至在事實被拆穿後，依舊臉不紅氣不喘地持續硬拗？

吳崢質疑，黃國昌之所以拒絕道歉，是否就是為了要繼續在社會中製造對立、挑動支持者的情緒，進而撕裂台灣社會？黃國昌身為政黨領導者，應展現基本的政治風骨與誠信，不要再躲在政治口水背後，應立即為惡意栽贓民進黨的言論公開道歉。

吳崢呼籲，別讓「理性、科學、務實」淪為民眾黨欺騙大眾的口號，停止以謠言撕裂台灣，回歸理性監督的常軌。

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