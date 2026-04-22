伊朗部隊百分百戰備狀態　開嗆：若遭侵略將強力反擊

▲圖為伊朗精銳部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗軍方22日警告，伊朗強大部隊已進入百分之百戰備狀態，一旦美國對伊朗發動任何新的攻擊，伊朗部隊將立即對預先設定的目標展開反擊。

軍方發言人：部隊手指已扣在扳機上

安納杜魯新聞社報導，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）稱，表示，美國總統川普與美國軍方指揮官一再對伊朗發出威脅，伊朗已做好萬全準備。

「我們強大的部隊早已進入百分之百的戰備狀態，已經就位」，佐法哈里強調，一旦發生對伊斯蘭共和國的侵略或任何行動，伊朗部隊將立即且強力攻擊預先設定好的目標。

川普宣布延長停火 海上封鎖持續維持

此前，川普21日表示，應巴基斯坦官員要求，美國將延長與伊朗的停火協議，但對伊朗港口的海上封鎖將繼續維持。

川普指出，這次停火將一路延續到伊朗提交方案並完成協商為止，不管最後談成或談崩，美國都已做好各種準備，未來走向將視伊朗的選擇而定。

川普說，這項決定是在多方溝通後拍板，美方希望伊朗能以單一窗口回應，避免談判方向分散，增加誤判風險。他強調，停火不是無限期讓步，而是為了換取實質談判進展。